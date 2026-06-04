Hombre pretendía sacar del país dos ardillas coloradas: las llevaba en sus partes íntimas

Un nuevo caso de tráfico ilegal de fauna silvestre que, desafortunadamente, terminó con la muerte de uno de los animales se registró en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Un hombre fue sorprendido cuando pretendía sacar del país dos ardillas coloradas que llevaba escondidas en sus partes íntimas.

En medio de los controles aeroportuarios, los uniformados de la Policía se percataron de la conducta extraña del hombre de 25 años, oriundo del departamento del Cesar, a quien le encontraron adheridas a sus genitales las dos ardillas, que, al parecer, iban a ser vendidas en República Dominicana por un valor estimado de 30 millones de pesos.

Tras la captura del sujeto y la incautación de las dos ardillas, estas fueron entregadas al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, que confirmó que los animales habrían sido, presuntamente, drogados para poder ser ocultados y evadir el control de las autoridades. Lamentablemente, una de las ardillas no logró sobrevivir.

“Las ardillas estaban envueltas en una bolsa de tela con perforaciones, lo que agravó su estado de salud. Pese a los esfuerzos realizados, una de las dos no resistió y falleció. La otra recibió atención prioritaria por parte de profesionales especializados para contrarrestar los efectos nocivos de la sustancia que presuntamente le había sido suministrada”, detalló en su informe el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.



Asimismo, informaron que a la ardilla sobreviviente se le suministró hidratación con suero y permanece bajo monitoreo permanente para garantizar una recuperación satisfactoria. También señalaron que se espera que, una vez recuperada completamente, pueda ser liberada nuevamente en su hábitat.

Hombre capturado por tráfico ilegal en aeropuerto de Cartagena. Foto: Policía Nacional.

“Desde la autoridad ambiental se hace un llamado a la ciudadanía para que no compre, venda ni comercialice animales silvestres, ya que estas acciones generan sufrimiento y muerte para los ejemplares involucrados”, señalaron.

Por su parte, el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que el capturado deberá responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y por la muerte del animal.

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“No permitiremos que nuestra biodiversidad sea objeto de tráfico ilegal. Continuaremos fortaleciendo los controles en aeropuertos, terminales y demás puntos estratégicos para proteger las especies silvestres y llevar ante la justicia a quienes atenten contra los recursos naturales del país”, aseguró el general Peña.

Este es el segundo caso de animales silvestres que intentan sacar del país escondidos en los genitales en el aeropuerto de Cartagena este año. El pasado mes de mayo, una pareja fue sorprendida cuando pretendía sacar del país, también con destino a República Dominicana, tres monos.