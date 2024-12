Ideam pronostica lluvias ocasionales este fin de año en Cartagena

El sol radiante que acompaña los días cartageneros no ha sido una constante durante este fin de año en el Corralito de Piedra. Las lluvias intermitentes, el cielo nublado, e incluso fuertes aguaceros, que no son habituales en esta temporada, no han cesado desde el pasado 24 de diciembre.

El Instituto de Hidrología y Meteorología, Ideam, explicó que estas lluvias son producto de un sistema de bajas presiones que está generando nubosidad en el occidente el suroccidente del Mar Caribe.

En diálogo con Blu radio, Mirovan Sverko, meteorólogo del Ideam, señaló que las lluvias se mantendrán este fin de semana y que las condiciones climáticas podrán mejorar a partir de la próxima semana.

“Persistirá la condición nubosa para el fin de semana y, a partir de la próxima semana, más o menos a partir del miércoles, hay una tendencia a bajar la nubosidad y a generar una condición un poco más seca, en un lapso corto, y aumenta la nubosidad para final de la otra semana”, indicó.

Además, este fin de semana se podrán generar vientos por cuenta de estas condiciones atmosféricas.

“El hemisferio sur tiene un sistema bastante húmedo, que le decidimos un frente frío, que eso ha dado lugar aumentado la humedad para el territorio colombiano, y para la región Caribe ha estado más bien cerca de las bajas presiones, pues ha alimentado mucho la nubosidad y por lo tanto se han desarrollo las precipitaciones, entonces los análisis muestran que eso va mantenerse por encima de la media climatología, especialmente para el centro y occidente de la región Caribe”, detalló el meteorólogo.

El 31 de diciembre es probable que se presenten lluvias ocasionales.