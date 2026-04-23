Imputan delitos a un concejal y tres personas más por supuesto complot en caso Gloria Estrada

Cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico y porte de estupefacientes y privación de la libertad, son los delitos que la Fiscalía seccional 40 de Cartagena le imputó en audiencia la mañana de este jueves al concejal Pedro Aponte, y otras tres personas más, en el caso que se sigue por la organización de un supuesto ‘complot’ para inculpar a la expresidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, quien fue capturada en 2022 en un vehículo con cerca de un kilógramo de droga.

Junto al concejal del Partido Cambio Radical, también fueron imputados el exalcalde local, Andy Reales, un exuniformado de la Policía y un abogado y excontratista del Distrito.

Durante la audiencia, que fue declarada reservada, la hipótesis de la Fiscalía es que se habría tratado de un “plan criminal” para inculpar a la entonces presidenta del Concejo, Gloría Estrada, en medio de tensiones políticas por la suspensión de alcalde local, Andy Reales.

Blu Radio conoció que, en la audiencia, el concejal Aponte fue señalado por el ente investigador como el ‘principal organizador’ del supuesto ‘plan criminal’, mientras al exalcalde Andy Reales, se le señala como cogestor del mismo. Los otros dos investigados en el hecho, se les atribuye las funciones de ejecutor material e informante.



No aceptaron los cargos

Por su parte, Juan Carlos Cabarcas, el abogado defensor del concejal Aponte y los otros tres procesados, explicó que sus defendidos no aceptaron los cargos y que la Fiscalía tiene ahora un “reto enorme” que es pasar del discurso a las pruebas de cada una de los delitos que se imputaron.



“La Constitución nos dice a nosotros que la inocencia se presume, no tenemos que probarla. Entonces, el reto, el desafío que se ha puesto la Fiscalía seccional 40 de Cartagena, es pasar del terreno enunciativo al de acreditación procesal de todas y cada una de las afirmaciones que se hicieron en la diligencia de formulación de imputación. Ese es un reto alto, grande y riguroso que nosotros estaremos esperando, que se muestren, se enseñen las evidencias que respaldan ese discurso de la Fiscalía, que el trabajo de la fiscalía en este momento”, dijo en diálogo con Blu Radio.

El abogado defensor también detalló que fueron ellos mismos hace cuatro años quienes acudieron a la Fiscalía para que se les escuchara en medio de todas las versiones que iban apareciendo en el que sin duda ha sido uno de los casos judiciales y políticos más sonados en la capital de Bolívar.

“En la mañana de hoy creo que cesa para Pedro y el resto de imputados, una incertidumbre que queríamos que terminara, porque estamos igualmente ansiosos de que Cartagena y Colombia, porque sé que este evento ha trascendido lo local, que de una vez por todas se eliminen cualquier duda, cualquier discrepancia, cualquier incertidumbre sobre la honorabilidad, la respetabilidad, la decencia, no solamente de Pedro, de Andy, del señor Mauro, y el compromiso institucional del señor Alexander Salas, que fue el policial que lideró este procedimiento”, sostuvo.

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Una vez agotada la etapa de imputación de cargos ante el Juez Tercero Penal con funciones de garantías, se espera que en un plazo no mayor a 120 días la Fiscalía presente el escrito de acusación.

Cabe recordar que, tras ser capturada, junto a su pareja sentimental, en enero de 2022 en un vehículo en el que fueron encontrados 997 gramos de cocaína. En diciembre de ese mismo año un juez precluyó la investigación en contra de la concejal Gloría Estrada, luego de que su defensa pusiera en evidencia que la droga habría sido ‘plantada’ en un operativo en el que habrían participado uniformados de la Policía.

La investigación del caso que tuvo un giro que le permitió a Estrada recuperar su libertad cuatro meses después de su captura, fue apoyada por el grupo anticorrupción de la Dijín de la Policía.