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"No pudimos ni entrar al mar", el drama de turistas chilenos acosados por vendedores en Cartagena

Este nuevo incidente reabrió el debate sobre el control del espacio público en Cartagena, uno de los destinos más importantes del país.

Cartagena.
Cartagena.
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Lo que debía ser un descanso frente al Caribe se transformó en una experiencia frustrante para un grupo de turistas chilenos, quienes denunciaron públicamente el constante acoso de los vendedores ambulantes en las playas de la ciudad.

Según los testimonios de los visitantes, quienes decidieron hacer un video para contar lo sucedido, dijeron que la presión por parte de quienes ofrecen productos y servicios fue de tal magnitud que les resultó imposible disfrutar del mar con tranquilidad.

La cifra reportada por los afectados es alarmante. Estiman que cerca del 30% de las personas presentes en el lugar eran vendedores intentando realizar alguna transacción, lo que generó un ambiente de incomodidad que empañó su estancia turística.

Este incidente reabrió el debate sobre el control del espacio público en Cartagena, uno de los destinos más importantes del país.

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