Incautan 1.100 toneladas de químico usado para fabricar explosivos en Santa Marta

Un cargamento de 1.100 toneladas de nitrato de amonio fue incautado en Santa Marta durante un operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), como parte de los controles contra el contrabando en la región Caribe.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la sustancia era de procedencia extranjera y fue ubicada durante una diligencia de registro y allanamiento, después de labores de investigación y perfilación que permitieron identificar la mercancía.

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El nitrato de amonio requiere controles especiales por parte de las autoridades debido a sus características y a los posibles usos que puede tener.

Según la Polfa, esta sustancia puede ser empleada como materia prima para la elaboración de ANFO, un compuesto utilizado en la fabricación de artefactos explosivos improvisados.



La coronel Luliana Jiménez, directora de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que el procedimiento hace parte de las acciones para evitar que sustancias químicas controladas sean desviadas hacia actividades ilícitas.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la procedencia, documentación y destino final del cargamento incautado, para establecer si esta sustancia química tenía como punto final algún grupo criminal como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o el Clan del Golfo que operan en el departamento del Magdalena.