Incautan más de 2.600 palmas de cera durante Domingo de Ramos en Barranquilla

Desde las 6:00 de la mañana, cientos de atlanticenses y turistas están siendo bendecidos a través de sus ramos en cada una de las iglesias del Atlántico, donde además las autoridades han puesto especial vigilancia a la prohibida comercialización de palmas de cera, siendo incautadas 2.650 unidades de esa especie, lo que representa un golpe para el medio ambiente.

“Es importante mencionar que esta incautación se realiza con el fin de contrarrestar la venta ilegal de flora silvestre en medio de la celebración de la Semana Santa, una práctica que genera un impacto negativo en los ecosistemas. El material incautado será dejado a disposición de la autoridad ambiental EPA Barranquilla Verde, encargada de su manejo y disposición final”, informó la Policía Metropolitana en un comunicado.

Dos de las parroquias más visitadas este domingo son el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen para una misa campal en Puerto Colombia y la Catedral Metropolitana de Barranquilla, donde fue entregado un mensaje de entrega, misericordia y mucha paz.

“Estamos fraternando en familia, muy alegres, la misa ha sido muy divertida y hemos podido contemplar el mensaje de Dios. Reflexionamos sobre el amor, la fe, sobre saber escuchar, que es algo que últimamente no se está teniendo mucho en cuenta”, dijo Jair González a Blu Radio, terminada la eucaristía.



A las afueras de este recinto, Ricardo González también contó cómo vivió este primer día de la Semana Mayor: “Con fervor, sobre todo con amor, abriendo nuestro corazón al perdón, a la reconciliación y al amor del Señor, que siempre está presente para nosotros y solo está esperando un sí de nuestra parte para que él derrame toda su gracia sobre nuestras vidas. Muy contento de ver tantas personas que buscan a Dios en la Semana Santa y orando para que seamos un pueblo de Dios, un pueblo santo durante todo el año y no solamente durante una semana”.

Serán 430 eventos religiosos los realizados esta semana, incluyendo 100 procesiones, 40 viacrucis y alrededor de 180 celebraciones eucarísticas, programadas para municipios como Barranquilla, Baranoa, Galapa, Malambo, Sabanalarga, Soledad, Puerto Colombia, Luruaco, Ponedera, Suan, Santa Lucía, Repelón, Piojó y Polonuevo, entre otros.

La próxima gran cita este domingo será a las 8:00 de la noche en Sabanalarga, de donde saldrá la solemne procesión del Señor del Triunfo, la más concurrida del departamento.

Publicidad

Este domingo iniciaron en firme los festivales del dulce, puntualmente en Luruaco y Manatí, ambos en sus plazas principales.