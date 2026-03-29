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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Incautan más de 2.600 palmas de cera durante Domingo de Ramos en Barranquilla

Incautan más de 2.600 palmas de cera durante Domingo de Ramos en Barranquilla

El material incautado será dejado a disposición de la autoridad ambiental EPA Barranquilla Verde, encargada de su manejo y disposición final.

Operativo domingo de ramos Barranquilla.png
Vigilancia de la Policía Nacional a las afueras de la Catedral Metropolitana de Barranquilla.
Policía Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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