Iván Zuleta, nuevo rey vallenato: “Si me muero hoy, me muero feliz”

En un Parque de la Leyenda Vallenata colmado de seguidores del género que reúne caja, guacharaca y acordeón, Iván Zuleta Barros, nieto del juglar Emiliano Zuleta, recibió la corona como nuevo rey del Festival. El segundo puesto fue para Jairo De la Ossa y el tercero se lo llevó Camilo Molina.

En sus primeras declaraciones el rey vallenato habló de su enorme gratitud con las personas que ya no están, pero hacen posible lo que hoy es el Festival.

“Primero gracias a Dios, y le dedico la corona a Consuelo Araújo Noguera, la inventora de este evento tan bonito. En el cielo debe estar con mi abuelo festejando esta corona”, dijo Zuleta.

El acordeonero también les agradeció a sus seguidores que llegaron a disfrutar del folclor en esta versión 58 del Festival y a la estirpe vallenata que lo precede.

“Esta corona no es mía, es del viejo Emiliano, de Carmen Díaz, de Poncho, de Emilianito, de Héctor, de Mario, de María, de Carmen Zara, de Carmen Emilia, de una dinastía en general. Si me muero hoy me muero feliz, ya logré el objetivo”.

En sus primeras palabras, Zuleta tampoco olvidó a Diomedes Díaz, la persona que lo dio a conocer en el género vallenato hace más de 30 años.

Por último, el acordeonero aseveró que la primera misión que liderará como rey vallenato, será llevar 50 acordeones a niños de escasos recursos. Igualmente donará el premio que recibirá en dinero a una fundación que rehabilite habitantes de calle en Valledupar, eso sí, después de pagarle a los músicos que lo acompañaron en tarima.