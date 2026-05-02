J Balvin hizo vibrar Barranquilla con el concierto de su ‘Ciudad Primavera Tour’

El estadio Romelio Martínez se convirtió en pista de baile y alegría para las miles de personas que este viernes festivo se congregaron para disfrutar del ‘Ciudad Primavera Tour’ de J Balvin, que, como en las otras ciudades en las que ya se presentó, no decepcionó en ningún momento.

El artista hizo un recorrido por toda su carrera musical, cantando temas como “Sigo extrañándote” y “Qué más pues”, pero también pasó por éxitos mundiales como “Mi Gente” y “Ay Vamos”. Toda una puesta en escena que inició pasadas las 9:00 de la noche y se extendió por más de cuatro horas.

Conmovido por la energía de sus seguidores, al final solo les recordó que los amaba: “Ustedes son la m****, los amo, gracias de verdad. Que viva Barranquilla y toda su gente linda. Los amo, gracias”.

Balvin no vino solo a la capital del Atlántico, pues también sorprendió cantando al lado de Tito El Bambino, Yandel, Rayo y Toby, Totoy El Frío, Miguel Bueno, Juan Duque, Hamilton, Nio García, Vaech, Llane y muchísimos más artistas.



El descanso será corto para J Balvin, pues este sábado es esperado en el Parque de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, para ser el principal invitado en el último gran concierto del Festival Vallenato.

Allí tendrá un espectáculo musical acompañado de Churo Díaz, Elder Dayán y el Binomio de Oro de América, en una tarima en la que ya se han presentado artistas como Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Guayacán Orquesta, Jean Carlos Centeno, Peter Manjarrés, Aria Vega, Iván Villazón y hasta Danny Ocean.

Este sábado también se conocerá quién será el Rey Vallenato de esta edición de la tradicional fiesta que, este año, rinde homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco con su Binomio de Oro. En días anteriores, la corona de Rey Juvenil en el festival fue para Samuel Arzuaga, un joven de 16 años oriundo del municipio de San Diego.

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Por otro lado, en la rama femenina sorprendió la victoria de Laura Patricia Moreno Ortega, de 15 años, con raíces en Cúcuta, Norte de Santander.