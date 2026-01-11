Joven relata la historia del milagro que le salvó la vida: volqueta lo aplastó y sobrevivió

No es común hablar de milagros, especialmente cuando estos se relacionan con accidentes de tránsito, donde la vida y la muerte penden de un hilo. Sin embargo, un caso ha conmocionado a la ciencia y a la lógica médica durante más de tres años.

Un siniestro pudo costarle la vida a Naker Alexander, un joven que vive en Barranquilla, a quien los médicos le aseguraron que no podría sobrevivir luego de que una mula le aplastara medio cuerpo. Aun así, logró salir con vida de aquel espeluznante accidente.



Naker Alexander cuenta su historia: un auténtico milagro

La historia de Naker sigue causando asombro en Barranquilla y en el país, incluso tres años después del accidente que estuvo a punto de quitarle la vida. En 2023, el joven fue protagonista de un hecho que desbordó la lógica médica: una volqueta de concreto lo arrolló y le aplastó gran parte del cuerpo, dejándolo con heridas que los especialistas calificaron como irreversibles. Contra todo pronóstico, sobrevivió.

Hoy, en 2026, su testimonio sigue vigente como un relato de resistencia, fe y una recuperación que aún no termina, marcada por decenas de cirugías y largos meses de hospitalización.

El siniestro ocurrió cuando Naker se movilizaba en motocicleta por una vía que estaba siendo reparada. De acuerdo con su relato, el conductor de la volqueta lo golpeó por detrás y lo arrastró varios metros. “Cuando yo quedo entre las dos llantas, ella no sigue rodando, sino que desliza, eso fue lo que me rompió todo el abdomen, me abrió todo”, contó el joven.



La fuerza del vehículo pesado provocó la apertura total de su abdomen y, por consiguiente, la exposición de sus órganos. “No se siente dolor, no se siente nada; yo me sentía era agitado porque tenía todo el peso de la mula encima de mí”, recordó.



Sobrevivió de manera milagrosa contra todo pronóstico

Al llegar a la clínica, el panorama era completamente devastador. “Un doctor le dijo a mi mamá que me iban a desconectar porque ya no tenía remedio”, relató Naker. Pese a ello, duró 19 días en coma y fue sometido a múltiples intervenciones para evitar infecciones.

Con alrededor de 35 cirugías abdominales, Naker fue testigo de lo que describe como un milagro. “Cada cinco días me abrían el abdomen para lavarme todo por dentro y volver a cerrarme”, explicó. A pesar de los diagnósticos negativos, el joven despertó y comenzó a alimentarse de manera progresiva, algo que sorprendió incluso a los médicos, quienes no le daban más de un mes de vida.

Publicidad

La familia y la fe le salvaron la vida

Durante su tiempo en coma, Naker afirmó que solo escuchaba la voz de su madre, quien le insistía en que despertara. “Yo lo único que escuchaba era a mi mamá diciéndome: ‘hijo, Dios te bendiga’”, aseguró. Esa presencia fue clave para mantenerse con vida.

Hoy, aunque enfrenta secuelas físicas y una rehabilitación prolongada, su mensaje es claro:



Valorar la vida y la familia.

Conducir con mayor precaución.

Usar siempre casco y elementos de protección.

No confiarse en la vía, incluso en recorridos cortos.

“Para el hombre esto es imposible, pero para Dios es posible”, dijo Naker. Su historia, ocurrida en 2023 y contada desde el presente de 2026, sigue siendo un llamado a la prudencia y a no dar la vida por sentada.