Juez suspende reintegro de Silvia Gette a la Uniautónoma tras tutela de MinEducación

En puntos suspensivos quedó el regreso de Silvia Gette Ponce a la Universidad Autónoma del Caribe por cuenta de una nueva decisión del Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, que admitió una tutela interpuesta por el Ministerio de Educación y acogió la solicitud de esta entidad de suspender de manera provisional, entre otras, el reintegro de Gette a la rectoría.

El ministerio se opone a la decisión que el pasado 8 de abril profirió el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla en favor de Gette y el restablecimiento de sus derechos, y por eso el MEN no solo presentó una apelación, sino que además interpuso una tutela por presunta violación al debido proceso, la cual ahora es estudiada por otro despacho.

En la admisión de la tutela, el juez de conocimiento advirtió que la decisión tomada la semana pasada “podría presentar situaciones posiblemente irregulares, las cuales, por su entidad, tendrían la potencialidad de comprometer derechos fundamentales”; por lo tanto, ordenó suspender todos los efectos, mientras analiza y realiza un pronunciamiento de fondo sobre la situación.

“En el marco de la valoración preliminar propia de esta etapa procesal, se advierte la existencia de circunstancias que, en principio, podrían resultar relevantes para efectos de cualquier análisis de proporcionalidad, como lo es el hecho de que la persona respecto de la cual se ordena el reintegro registra una condena penal por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, derivada de hechos que habrían tenido lugar en el ámbito de la misma institución”, se lee en el documento.



Vale recordar que la audiencia de restitución de derechos a Gette continuará en la etapa de alegatos el próximo viernes, a partir de las 8:00 de la mañana.