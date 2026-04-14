En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presidente Gustavo Petro
Paro predial
Elecciones Perú
Traslado cabecillas cárcel Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Juez suspende reintegro de Silvia Gette a la Uniautónoma tras tutela de MinEducación

Juez suspende reintegro de Silvia Gette a la Uniautónoma tras tutela de MinEducación

Se trata de una medida provisional, mientras se analiza de fondo la tutela interpuesta por el MEN en contra de la decisión que ordenó la restitución de derechos a Gette Ponce.

Silvia Gette BLU Radio.jpg
Silvia Gette, en compañía de su hijo Mario Ceballos y su abogada, Bianith Bohórquez.
BLU Radio
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

En puntos suspensivos quedó el regreso de Silvia Gette Ponce a la Universidad Autónoma del Caribe por cuenta de una nueva decisión del Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, que admitió una tutela interpuesta por el Ministerio de Educación y acogió la solicitud de esta entidad de suspender de manera provisional, entre otras, el reintegro de Gette a la rectoría.

El ministerio se opone a la decisión que el pasado 8 de abril profirió el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla en favor de Gette y el restablecimiento de sus derechos, y por eso el MEN no solo presentó una apelación, sino que además interpuso una tutela por presunta violación al debido proceso, la cual ahora es estudiada por otro despacho.

En la admisión de la tutela, el juez de conocimiento advirtió que la decisión tomada la semana pasada “podría presentar situaciones posiblemente irregulares, las cuales, por su entidad, tendrían la potencialidad de comprometer derechos fundamentales”; por lo tanto, ordenó suspender todos los efectos, mientras analiza y realiza un pronunciamiento de fondo sobre la situación.

“En el marco de la valoración preliminar propia de esta etapa procesal, se advierte la existencia de circunstancias que, en principio, podrían resultar relevantes para efectos de cualquier análisis de proporcionalidad, como lo es el hecho de que la persona respecto de la cual se ordena el reintegro registra una condena penal por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, derivada de hechos que habrían tenido lugar en el ámbito de la misma institución”, se lee en el documento.

Vale recordar que la audiencia de restitución de derechos a Gette continuará en la etapa de alegatos el próximo viernes, a partir de las 8:00 de la mañana.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Universidad Autónoma del Caribe

Noticias de hoy

Barranquilla

Atlántico

Ministerio de Educación

Publicidad

Publicidad

Publicidad