En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump contra Petro
Narcolancha en el Pacífico
Manifestaciones en Bogotá
Jhon Jáder Durán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Universidad Autónoma del Caribe

Universidad Autónoma del Caribe

  • Silvia Gette.jpg
    Silvia Gette //
    Foto: Blu Radio
    Caribe

    Silvia Gette rompe en llanto durante el juicio: "Yo no mandé a matar a Fernando Cepeda"

    El ganadero Fernando Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares.

  • Batalla campal.jpeg
    Pelea en Polideprotivo de la Universidad Autónoma del Caribe.
    Pantallazos de video tomados por BLU Radio.
    Caribe

    En batalla campal terminó partido en Puerto Colombia, Atlántico: árbitro fue brutalmente golpeado

    El cobró de un penalti, que marcó un empate entre los dos equipos que disputaban la semifinal de la Liga de Fútbol del Atlántico, generó una fuerte discordia entre jugadores y padres de familia contra el árbitro asistente.

  • Graduación UAB.jpg
    Ceremonia de graduación.
    Alcaldía de Barranquilla
    Caribe

    En Barranquilla más de 2.300 jóvenes se graduaron de la ‘Universidad al Barrio’

    A la fecha, más de 5.500 bachilleres egresados de colegios públicos han podido acceder a este programa, en el que las universidades aliadas dictan clases en los mismos barrios.

  • 336056_Blu Radio/ Plantón en Uniautónoma. Foto: BLU Radio
    Blu Radio/ Plantón en Uniautónoma. Foto: BLU Radio
    Caribe

    Ministerio de Educación ordena investigación administrativa contra la UniAutónoma

    El propósito es verificar presuntas irregularidades en contrataciones que pudieron haber afectado las rentas de la Uniautónoma.

  • Petro en Barranquilla.jpeg
    Petro en Barranquilla
    Fotos: foto captura de video suministrado - AFP
    Promesas y Propuestas

    Petro promete tren eléctrico entre Barranquilla y Buenaventura

    En redes sociales, la propuesta ha sido fuertemente criticada. Sin embargo, hay quienes lo creen posible.

  • DISEÑOS BELLAS ARTES .jpeg
    Ministerio de Cultura da vía libre a las obras de restauración de Bellas Artes
    Universidad del Atlántico.
    Caribe

    Mincultura da vía libre a reconstrucción de Bellas Artes

    En la intervención a la emblemática edificación serán invertidos 20 mil millones de pesos.

  • 261759_Ramsés Vargas Lamadrid durante su intervención. Foto: Prensa Uniautónoma.
    Ramsés Vargas Lamadrid durante su intervención. Foto: Prensa Uniautónoma.
    Caribe

    Juez falla a favor de Uniautónoma y evita que le pague $7.400 millones a Ramsés Vargas

    El exrector demandó a la universidad al considera que fue despedido de forma injusta.

  • Silvia Gette
    La exrectora Silvia Gette junto a varios invitados.
    Caribe

    Indignación por foto de Silvia Gette celebrando en su casa por cárcel en medio de la pandemia

    La exrectora de la Uniautónoma fue cobijada con prisión domiciliaria por ser población de riesgo.

  • 356582_BLU Radio // Universidad Autónoma del Caribe //Foto: twitter @uautonoma
    BLU Radio // Universidad Autónoma del Caribe //Foto: twitter @uautonoma
    Caribe

    Aplazan audiencia de acusación contra Ramsés Vargas por caso Uniautónoma

    La Fiscalía pidió vincular los casos de Vargas Lamadrid, el exvicerrector Tamid Turbay y demás exfuncionarios vinculados al proceso.

  • María Fernanda Coronado
    María Fernanda Coronado, docente investigadora de Uniautónoma
    Cortesía
    Caribe

    ¡Orgullo colombiano! Patentan prenda íntima que alivia el cólico menstrual

    La invención es de María Fernanda Coronado, docente investigadora de la Universidad Autónoma del Caribe.

CARGAR MÁS

Publicidad