Silvia Gette rompe en llanto durante el juicio: "Yo no mandé a matar a Fernando Cepeda"
El ganadero Fernando Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares.
En batalla campal terminó partido en Puerto Colombia, Atlántico: árbitro fue brutalmente golpeado
El cobró de un penalti, que marcó un empate entre los dos equipos que disputaban la semifinal de la Liga de Fútbol del Atlántico, generó una fuerte discordia entre jugadores y padres de familia contra el árbitro asistente.
En Barranquilla más de 2.300 jóvenes se graduaron de la ‘Universidad al Barrio’
A la fecha, más de 5.500 bachilleres egresados de colegios públicos han podido acceder a este programa, en el que las universidades aliadas dictan clases en los mismos barrios.
Ministerio de Educación ordena investigación administrativa contra la UniAutónoma
El propósito es verificar presuntas irregularidades en contrataciones que pudieron haber afectado las rentas de la Uniautónoma.
Petro promete tren eléctrico entre Barranquilla y Buenaventura
En redes sociales, la propuesta ha sido fuertemente criticada. Sin embargo, hay quienes lo creen posible.
Mincultura da vía libre a reconstrucción de Bellas Artes
En la intervención a la emblemática edificación serán invertidos 20 mil millones de pesos.
Juez falla a favor de Uniautónoma y evita que le pague $7.400 millones a Ramsés Vargas
El exrector demandó a la universidad al considera que fue despedido de forma injusta.
Indignación por foto de Silvia Gette celebrando en su casa por cárcel en medio de la pandemia
La exrectora de la Uniautónoma fue cobijada con prisión domiciliaria por ser población de riesgo.
Aplazan audiencia de acusación contra Ramsés Vargas por caso Uniautónoma
La Fiscalía pidió vincular los casos de Vargas Lamadrid, el exvicerrector Tamid Turbay y demás exfuncionarios vinculados al proceso.
¡Orgullo colombiano! Patentan prenda íntima que alivia el cólico menstrual
La invención es de María Fernanda Coronado, docente investigadora de la Universidad Autónoma del Caribe.