Silvia Gette rompe en llanto durante el juicio: "Yo no mandé a matar a Fernando Cepeda"

A la recta final entró el juicio que se le sigue a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, siendo que este martes, 14 de octubre, terminaron los alegatos de la defensa con la intervención de la misma acusada, quien rompió en llanto mientras insistía en su inocencia.

Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares que la señalaron de haber dado la orden de acabar con la vida del ganadero por un aparente lío de herencia con su hijastra María Paulina Ceballos, esposa de la víctima y con quien Gette debía compartir el legado de Mario Ceballos Araújo, fundador de Uniautónoma.

Sin embargo, entre lágrimas, la exrectora, de 74 años, aseguró que todo ha sido una persecución en su contra para apoderarse de la universidad y que se vio envuelta en todo este lío judicial por no acceder a las extorsiones del paramilitarismo.

"El legado de Mario Ceballos Araújo era repartido entre los que se orquestaron todo esto. Yo era un estorbo, pues conmigo ahí jamás lograrían lo orquestados ni el montaje donde estoy sumergida. Claro que mi único problema real fue no pagar las extorsiones realizadas por estos paramilitares, así como lo señaló alias Don Antonio en varias ocasiones. Si hubiese pagado, no estaría en estas. Tal vez ese fue mi error", dijo.



Juicio contra Silvia Gette Ponce. BLU Radio

Insistió en que no existe una prueba contundente que la relacione con el paramilitarismo ni mucho menos con este crimen.

"Pido que se muestre una fotografía, una conversación o tan solo algún alguien pruebe que se me ha visto algún día en algún escenario compartiendo con alguien de este grupo criminal. Yo no tengo motivo para mandar a asesinar a Fernando Cepeda. Señoría, yo no mandé a matar a Fernando Cepeda, de verdad", expresó.

Publicidad

Agregó que la Universidad Autónoma del Caribe siempre fue el fortín que se disputó en todo esto y por el que se buscó su salida de la institución.

"La Universidad Autónoma del Caribe fue el fortín económico y político que se disputó en todo esto y no fue hasta no verla acabada, saqueada y enriqueciéndose a manos llenas de quienes tuvieron por propósito repartírsela con ocasión a mi salida. Esto era el fin perseguido, porque no siendo rectora, yo hubiera podido seguir mi vida con mis tres hijos sin ser perseguida", manifestó.

Hasta llegaron a tener la osadía de denunciarme acusándome que yo había matado mi legítimo esposo pase padre de mis tres hijos que lo había envenenado siempre acusada por tantas infamias.

Publicidad

Durante esta jornada la defensa de Gette también pidió al juez que revise la versión del exparamilitar Jhonny Rafael Acosta Garizábalo, al asegurar que mintió en su declaración.