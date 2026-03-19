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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Liberan bajo fianza a periodista barranquillera detenida por ICE hace 16 días

Liberan bajo fianza a periodista barranquillera detenida por ICE hace 16 días

Estefany Rodríguez Flores pudo encontrarse con su familia después de haber sido víctima de abusos y tratos indignos. Su abogado busca una orden del tribunal para que le den la libertad definitiva.

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