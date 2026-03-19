Liberan bajo fianza a periodista barranquillera detenida por ICE hace 16 días

Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos - ICE- fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.

La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10 mil dólares la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.

De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “Tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.

La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.



Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.