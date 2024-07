“Lo hiciste maravilloso”: hermana de Angie Valdés tras pelea en los Olímpicos

A la gente de la urbanización La Playa, en Barranquilla, no le importó el sol ni el calor y la sombra de un árbol bastó para soportar los 39 grados de sensación térmica y ver en pantalla a Angie Paola Valdés, la boxeadora de 24 años que salió de este corregimiento de la ciudad rumbo a Francia en busca de una medalla olimpica.

En esta oportunidad no lo consiguió, pero eso no le apagó el ánimo de sus familiares y amigos que no dejan de sentirse orgullosos por el camino que ya ha recorrido esta barranquillera.

Su tío José Valdés, exboxeador conocido como El Cobrita, tampoco escondió el orgullo por su sobrina y desde su experiencia le envio un par de consejos.

Su hermana, por su parte, también le envió mensajes de apoyo y resaltó su actuación en la última pelea en los Olímpicos 2024.

“Lo hiciste maravilloso, no te aflijas, no te preocupes, pa lante es pa allá”, indicó una hermana de la boxeadora.

"Lo hiciste maravilloso, no te aflijas, no te preocupes, pa lante es pa allá", indicó una hermana de la boxeadora.

Angie Paola Valdés se enfrentó a la irlandesa Kellie Harrintong, número 3 del mundo y actual campeona olímpica.

Su sueño olímpico empezó con una victoria ante Donjeta Sadiku de Kosovo, en un combate también muy duro por la forma como la rival intentaba amarrar a la atlanticense en buena parte del combate, pero, con determinación, la barranquillera se quedó con el triunfo.

Cabe recordar que Angie Valdés, de 24 años, logró su clasificación a los Olímpicos de París, luego de haber conseguido medalla en los pasados Juegos Panamericanos disputados en Santiago de Chile.