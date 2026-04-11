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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Luto en el Caribe: confirman muerte de Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, el rey de la flauta de millo

Luto en el Caribe: confirman muerte de Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, el rey de la flauta de millo

Son más de 300 las composiciones que lo posicionan como parte fundamental de la música folclórica y por las que le fue otorgado el galardón ‘Vida y Obra’ del Ministerio de Cultura, en 2023.

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