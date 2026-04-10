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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ¡Qué calor! Temperaturas de hasta 39 grados seguirán este fin de semana en el Caribe

¡Qué calor! Temperaturas de hasta 39 grados seguirán este fin de semana en el Caribe

Cesar, Atlántico y Sucre tendrán olas más intensas de calor, de acuerdo con el pronóstico del Ideam.

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