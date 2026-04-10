¡Qué calor! Temperaturas de hasta 39 grados seguirán este fin de semana en el Caribe

Cesar, Atlántico y Sucre son los departamentos en el Caribe colombiano donde el calor viene golpeando más fuerte con temperaturas que van desde los 39 a los 33 grados centígrados, según reportó el Ideam.

Recalca el Instituto que el departamento del Cesar es la zona más afectada con máximas de 39 grados. Agregó que este comportamiento del clima se relaciona con las condiciones normales que se dan en esta época del año, sumando la alta humedad que acrecienta la sensación térmica de calor en las personas.

La meteoróloga del Ideam, Geraldine Vega, señala que este tiempo seco y de calor intenso no va a variar mucho en los próximos días, pese a que en zonas marítimas la presencia de vientos fuertes también será una constante.

Añade la experta que el departamento del Cesar experimentará temperaturas máximas de 39 grados desde hoy y hasta el lunes.



"Deo 11 al 13 de abril lo que se pronostica es que continúen las altas temperaturas, principalmente en el Cesar donde estará entre 37 y 39 grados. La segunda parte con temperaturas altas es la ciudad de Barranquilla que tendrá entre 32 y 35 grados; y Sincelejo que estará entre los 36 y 34 grados. En el Archipiélago de San Andrés y Providencia esperamos que las temperaturas no superen los 30 grados", dijo la experta.

Así, con estas altas temperaturas el llamado desde el Ideam a las personas es a protegerse del sol y mantenerse hidratados para evitar que esta época no genere golpes de calor severos. Asimismo, pidió consultar sus canales oficiales en caso de cualquier duda o consulta referente al clima.