Millonarios sueldos sin tope: el modelo que dispara los salarios docentes en universidades públicas

Mientras en la Universidad de Sucre un equipo de auditoría externa revisa qué hay detrás de los millonarios sueldos que estarían recibiendo varios docentes, donde algunos alcanzarían los $90 millones mensuales, voces del sector académico advierten que esta situación no es aislada y se estaría replicando en otras instituciones de educación superior del país.

Según expertos, este fenómeno estaría relacionado con lo establecido en el Decreto 3557 de 2003 y el Decreto 1279 de 2002, que permite incrementos salariales a los profesores en función de su producción académica, especialmente por publicaciones en revistas internacionales, sin que exista un tope claro para dichos aumentos.

Sin embargo, eso no deja a un lado la cuestionable situación de la Universidad de Sucre, donde las producciones de artículos científicos se dan por decenas en cortos periodos de tiempo. Ante esto, cuestionan si se están cumpliendo con altos estándares de revisión para dar puntos por cada publicación, lo que se traduce en incrementos salarios que pueden superar el millón de pesos por cada artículo y permitiendo acumular millonarios sueldos a lo largo de la carrera.

El Ph. D. Gonzalo Díaz, profesor titular de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional, quien cuenta con más de 100 publicaciones en revistas científicas, alerta que lo primero que debe revisarse es la manera cómo se está dando la asignación de puntos por cada publicación, pues no solo se trata de divulgar un artículo, sino de hacerlo en revistas científicas destacadas y que tengan un alto factor de impacto. Es decir, que si no se respeta este criterio, al que se le suma que la revista esté avalada y homologada en Colciencias, el docente no debería recibir puntos.



“Me llama la atención cómo están haciendo esa categorización de los artículos y ese otorgamiento de puntos. Si se está cumpliendo todo”, comentó.

A esta crítica agrega que el problema adicional es que no existe tope para estos sueldos, siendo Colombia el único país que aumenta el salario por cada publicación, lo que corresponde en realidad a una función de un profesor de universidad.

"Pienso que hay que ponerle topes a los salarios de los profesores de universidades públicas porque como está el sistema no hay tope, por eso sucede esto. Y si sigue así, muchos profesores pueden alcanzar hasta $200 millones si demuestran que tienen la suficiente cantidad de publicaciones que les den la cantidad de puntos que requieran para esto. Eso debe ser revisado y cambiado", manifestó.