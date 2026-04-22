Niño resultó herido por bala perdida en Cartagena; Hospital infantil alerta por aumento de casos

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Casa del Niño permanece un menor de tan solo 11 años, quien resultó herido por una bala perdida en medio de un ataque sicarial en el barrio Sor Teresa de Calcuta, en el suroriente de Cartagena.

De acuerdo con versiones preliminares, el menor se encontraba en la terraza de una vivienda, hasta donde llegaron dos sujetos armados que dispararon indiscriminadamente en contra de un hombre que se encontraba en el lugar. Una de las balas, lamentablemente, impactó al pequeño.

Tras conocerse este nuevo hecho que involucra a un menor, el segundo en el mes de abril, el Hospital Casa del Niño alertó sobre el aumento de casos de menores de edad lesionados en contextos de violencia. En lo corrido del año ya son 15 menores heridos por armas de fuego o armas blancas.

Según los datos del principal hospital infantil de la capital de Bolívar, la situación muestra una tendencia creciente en las atenciones por traumas y heridas por arma de fuego y arma blanca en población pediátrica. En 2025 se registró un incremento del 75,9 % en el número de menores lesionados frente a 2024 (pasando de 29 a 51 casos).



“El incremento de estos casos nos preocupa profundamente. Estamos preparados para atenderlos, pero ninguna capacidad hospitalaria es suficiente cuando la violencia se vuelve recurrente. Nos duele ver cómo nuestros niños están siendo expuestos a situaciones que pueden prevenirse. Protegerlos debe ser una prioridad de todos”, explicó el director general de la Casa del Niño, Luis Alberto Percy.

La Policía Metropolitana de Cartagena, a su vez, reportó que el responsable de disparar en contra del menor fue capturado después del hecho.

“En las últimas horas, en la ciudad de Cartagena, se capturó a un individuo de 19 años, el cual minutos antes causó lesiones a un menor de edad, haciendo disparos de forma indiscriminada en esa reyerta por las rentas criminales en el sur de la ciudad. La pronta reacción de la patrulla de vigilancia del sector nos permite capturar a este individuo y dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es bueno mencionar que este capturado tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y lesiones personales”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía en Cartagena.