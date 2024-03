No pretendo nada: confesión de primera dama Verónica Alcocer sobre supuesta aspiración presidencial

Este martes, laprimera dama de la nación Verónica Alcocerestuvo en el corregimiento de San Juan de Tocagua, en el municipio de Luruaco, sur del Atlántico, haciendo la entrega de seis aulas de clases no convencionales, que, al encontrarse suspendidas sobre unos muros, protejan a los estudiantes de las inundaciones que genera el desbordamiento de una ciénaga que lleva el mismo nombre de esta población en época de invierno.

Fue en el marco de este evento en dónde la primera dama indicó que no entiende porque han escalado la entrega de ayudas con presuntas aspiraciones presidenciales de su parte.

"El motivo es ayudar a los demás como yo pueda. ¿Cómo puedo yo? Mirando que las cosas pasen, haciendo posible que las cosas pasen. No pretendo nada, no estoy pretendiendo nada, la gente se escala, no sé qué pasa, pero la gente está escalando el tema de la ayuda a si yo me voy a lanzar a la presidencia de la República, yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy pensando en ayudar a la gente, ayudar a los otros seres humanos. Aquí hoy, mañana enSucre, donde me ponga Dios, porque al final no dispongo yo de mí, yo soy un instrumento de él", dijo Verónica Alcocer.

Publicidad

Insistió que la labor social que hace la hace por amor y que es en lo que hay que insistir para lograr la reconciliación, sin importar colores políticos.

"Aquí se demostró que cuando hay voluntad y hay voluntad en cada parte hay amor. Esas voluntades juntas, no somos del mismo color, ni de piel ni político. Ese es el mensaje, a ver si logramos reconciliarnos. Cuando los seres humanos indistintamente de nuestro color político, de lo que pensemos de una religión, nos juntamos en una necesidad de amor, de dignificar al otro, salimos adelante", dijo.

Publicidad

Mejoras colegio

8.081 millones de pesos es la inversión que se realizó en la adecuación del colegio de San Juan de Tocagua y que beneficia a 175 estudiantes de primaria y bachillerato.

Erodith González, Made de un estudiante de tercero de primaria, señala que está obra es una gran solución para mejorar la calidad de la educación de sus hijos, quienes tenían que suspender clases cada vez que por el invierno la ciénaga de Tocagua se desborda.

"Cada vez que se inundaba el colegio se suspendían las clases, eran varios meses los que quedaban los niños fuera del colegio. Esta obra la estábamos esperando, por fin nos escucharon", dijo la mujer.

Por su parte, el rector de la institución, Rodrigo Navarro, indicó que la idea es que se logren trasladar todas las aulas de clases a esta sede del colegio.

Publicidad

En el corregimiento la comunidad pide urgente la construcción de una muralla que impida que la ciénaga de Tocagua inunde la población cada vez que llega el invierno.