“Nos quedamos sin trabajo”: gremio de chivas rumberas en Cartagena por nuevo decreto

El gremio de las chivas rumberas en Cartagena quedó en el limbo, luego del decreto de la Alcaldía de Cartagena en el que se cambia el horario de circulación de las mismas, además de la prohibición del consumo de licor, uso de cinturones de seguridad en todas las sillas del vehículo, entre otros.

Jorge Galeano, empresario y representante del gremio de las chivas en Cartagena, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la situación que enfrentan actualmente.

Galeano afirmó que el no consumo de alcohol en los vehículos no les afecta, debido a que no venden ese tipo de bebidas, pero medidas como operar hasta las 10:00 de la noche, como fue recientemente establecido sí.

"El problema que estamos teniendo es con el tema del horario. Sacaron el decreto sin dejarnos participar, ni siquiera nos avisaron y lo publicaron con medidas, como, por ejemplo, el tema de cinturones de seguridad, que todos los carros tienen que tener cinturones de seguridad. Respecto a los niveles de sonido, llevamos seis años pidiendo que lo regulen. Han llegado muchos vehículos de otras partes del país que han comenzado a dañar el precio. ¿En qué sentido? Se está compitiendo con sonido, cual suena más duro", indicó Galeano.

"Nos quedamos sin trabajo"

Galeano afirmó que estas nuevas medidas han hecho que el gremio de las chivas "se quede sin trabajo".

"Son 280 personas que trabajan directo y 480 indirectas En este momento nos quedamos sin trabajo desde el pasado jueves, porque nadie se va a subir a las chivas donde no se puede tomar trago o escucha música alta, enfatizó.

