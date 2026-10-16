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Ofrecen recompensa para quienes ayuden a ubicar a hombre que desapareció en el mar Caribe

El hombre desapareció en las playas de Caño Dulce, Atlántico, cuando paseaba en una moto acuática con sus hijos, quienes fueron rescatados en el mar, pero de él no se sabe nada.

hombre desaparecido mar.jpg
Ofrecimiento de recompensa.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Hace siete días se le perdió el rastro a Juan Carlos López, quien desapareció en el mar de Caño Dulce cuando se encontraba de paseo junto a su familia en este sector de Puerto Velero, uno de los principales balnearios del Atlántico.

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El hombre se encontraba a bordo de una moto acuática junto a sus hijos de 8 y 12 años, cuando todos cayeron al agua: los niños fueron rescatados del mar, pero su padre aún no ha sido encontrado, a pesar de las labores de búsqueda que han desplegado la Armada, el Ejército, la Policía de Rescate y hasta los bomberos del municipio de Tubará, donde ocurrió la desaparición.

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Ahora su familia ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien arroje información que permita ubicar a Juan Carlos.

Su esposa Caroline León extiende también la invitación para los expertos que se quieran sumar a los operativos.

"Todavía no se ha encontrado absolutamente nada. Hemos caminado por varios sectores, más allá de Salinas, Los Cocos, Astilleros. También se han sumado los pescadores para buscar en el mar, pero no hemos podido encontrarlo. Entonces, si hay expertos en Barranquilla o en el Atlántico que voluntariamente se quieran sumar a esta búsqueda, de corazón se los agradecería", expresó León.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que adopten todas las medidas de prevención y seguridad durante las actividades recreativas acuáticas, utilizando los elementos de protección correspondientes y acatando las recomendaciones de los operadores turísticos y salvavidas.

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