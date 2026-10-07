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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Onda tropical trae lluvias al Caribe: hay alerta por posibles crecientes súbitas en ríos y arroyos

Onda tropical trae lluvias al Caribe: hay alerta por posibles crecientes súbitas en ríos y arroyos

Según los pronósticos, se esperan precipitaciones en casi todo los departamentos del Caribe.

Lluvia en Barranquilla
Desde el pasado viernes se vienen presentando fuertes lluvias en ciudades de la Costa como Barranquilla.
BLU Radio
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Por el mar Caribe avanza la onda tropical número 55 de la temporada, que estará provocando lluvias en amplios sectores de la costa norte proximamente.

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Las lluvias podrían ser entre moderadas y fuertes, por eso el Ideam está informando a las comunidades que hay alerta por posibles crecientes súbitas en siete ríos del Magdalena, entre ellos Manzanares y Guachaca; en los ríos Sinú y Canalete en Córdoba; y en seis ríos de La Guajira, como el Ranchería y Palomino.

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Según los pronósticos, se esperan precipitaciones en casi todo los departamentos del Caribe, siendo que los mayores acumulados se prevén en el centro y sur de Bolívar, Córdoba, norte y oriente de Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta y sectores del sur de La Guajira.

La meteoróloga del Ideam, Geraldine Vega, quien aseguró que el panorama lluvioso se extenderá por lo menos 48 horas.

Por creciente súbita o formación de arroyos que desembocan en el mar Caribe, también hay alerta en cinco municipios del centro y la zona costera del Atlántico, en Cartagena y Santa Catalina, y en nueve poblaciones de Sucre, entre ellos Sincelejo y el Golfo de Morrosquillo, donde están en la mira tres arroyos.

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Actualmente, sobre el Caribe central, donde se ubican los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, alerta por ráfagas de viento de hasta 42 kilómetros por hora y olas que superan los 2.6 metros.

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