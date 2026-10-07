Fuertes lluvias y granizada provocaron inundaciones en urgencias y UCI del Hospital La Samaritana

Un fuerte e intenso aguacero registrado en el centro y suroriente de Bogotá provocó emergencias por cuenta de las inundaciones en las instalaciones del Hospital Universitario de La Samaritana, uno de los centros asistenciales más importantes de la zona. El evento climático generó momentos de tensión e inconvenientes en el área de urgencias y en dos Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

El gerente del centro hospitalario, Jorge López, confirmó en diálogo con Mañanas Blu que la precipitación se presentó sobre la 1:30 p.m. y se extendió durante unos 15 a 20 minutos. Según explicó el funcionario, el gran volumen de agua sobrepasó la capacidad de los sistemas de drenaje del lugar: "Llovió pues casi lo que llueve en un mes y obviamente con granizo nos colapsaron algunas canales".

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Áreas afectadas y medidas de contingencia

El impacto de las precipitaciones se concentró principalmente en el sótano y en el cuarto piso de la institución. En palabras del gerente, "se alcanzó a filtrar un poco de agua al servicio de urgencias junto con dos unidades de cuidados intensivos que quedan en el cuarto piso".

La entrada de agua en el cuarto piso obligó a tomar medidas preventivas sobre la recepción de usuarios en esas áreas específicas.



López precisó que "tocó bloquear la recibida de esos dos pacientes mientras se solucionaba el tema de las canales, pero pues no fueron todas las UCI, nosotros tenemos 22, pero sí se afectaron dos contra la canal".

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Asimismo, el agua filtrada se empozó en el foso de un elevador destinado a labores logísticas, lo que requirió el trabajo continuo del personal del hospital.

Al respecto, el directivo señaló: "El ascensor, fue el ascensor de carga donde se llenó el pozo... durante 2 horas estuvimos sacando esa agua al ascensor, pero pues los ascensores de pacientes y todos no tuvieron ningún inconveniente".

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Origen de la falla y labores de mantenimiento

Ante las dudas sobre si la contingencia respondió a fallas en la infraestructura, López aclaró que el desencadenante fue la precipitación extrema acompañada de granizo en un periodo muy corto. "Las canales no aguantaron. Colapsar por el granizo y pues obviamente empezaron a rebozarse".

Durante la emergencia, el propio personal del hospital apoyó las labores de limpieza para evacuar el agua. Posteriormente, los equipos técnicos asumieron las reparaciones en la techumbre y la limpieza de colectores: "Está mantenimiento arreglando las UCI, arreglando esas canales que colapsaron... están destapando todas las cajas de paso para poder hacer limpieza rápidamente".

Restablecimiento total de los servicios

A pesar de la complejidad inicial del evento, la dirección de la entidad confirmó que la situación fue controlada en el curso de la misma tarde. "A las 4 de la tarde ya estamos otra vez ya con la normalidad de los servicios, pero sí fue un momento crítico".

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Actualmente, el hospital presta atención de manera habitual en todas sus áreas de urgencias y cuidados intensivos, mientras continúan los trabajos de mantenimiento preventivo.

Escuche aquí la entrevista: