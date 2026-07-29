Persiste bloqueo en vía La Cordialidad, entre Barranquilla y Cartagena, por protesta de la comunidad

Más de 20 horas completa bloqueada la vía La Cordialidad, a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra, por una protesta de esta comunidad que con carpas y pilas de arena está impidiendo el paso en ambos sentidos por este corredor de carga entre Atlántico y Bolívar, donde es extensa la fila de vehículos, camiones y buses interdepartamentales.

La Policía de Tránsito está orientando a quienes necesitan movilizarse entre Barranquilla y Cartagena para que se devuelvan y tomen la Vía al Mar o la Vía Oriental, como carreteras alternas mientras se levanta el bloqueo de la comunidad, que insiste en mantener su protesta hasta que los escuche el Ministerio de Minas y Energía y la ANLA.

La protesta se desató a raíz de un operativo de la Fiscalía y el Ejército en el que destruyeron cinco retroexcavadoras que eran utilizadas por particulares para extraer piedra caliza, una actividad minera que es considerada ilegal para las autoridades, pero que es defendida por la comunidad que por más de 20 años se ha dedicado a la explotación de estos terrenos para su sustento económico.

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Justamente los manifestantes sostienen que este martes tenían programada una reunión como parte del proceso en el que vienen avanzando hace dos años para formalizar su actividad minera, pero se encontraron con el operativo que busca desalojarlos para entregar el predio a una concesión.

Natalia Franco, vocera de una de las empresas que está en proceso de formalización, dice que no tuvieron a las comunidades para asignarles estos predios.

"Pretenden ceder ese título minero a un tercero, ajeno a la comunidad, sin hacer un estudio social donde vean que hay mucha gente que vive de esta minería", manifestó Franco.

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En medio de la protesta, los manifestantes también taponaron los ingresos a las empresas aledañas con pilas de arena para llamar la atención de las autoridades.

El alcalde de Luruaco, Ameth Hanna, defendió a los manifestantes, aseguró que ninguna autoridad en el Atlántico estaba enterada del operativo y expresó que tampoco entiende tantas trabas para darle licencia minera a las que él reconoce como “personas de bien”.