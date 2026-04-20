Policía evalúa nivel de riesgo por amenazas contra el alcalde de Barranquilla

En Barranquilla hay despliegue de seguridad para garantizar la tranquilidad en la ciudad tras conocerse la noticia de que el alcalde Alejandro Char está bajo amenazas por parte de bandas criminales. Mientras se busca determinar el nivel de riesgo bajo el que se encuentra el mandatario y su familia, serán restringidas las actividades en público del alcalde.

De acuerdo con la información que entrega la Policía Metropolitana, ya fueron activados lo protocolos de protección y seguridad, para garantizar la seguridad del mandatario y su familia.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Alcaldía Barranquilla

A esto se suma el despliegue de las "capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal" para establecer "el origen y el alcance de la amenaza".

Esto último es importante para poder establecer el origen exacto de estas intimidaciones, que se cree que estaría asociado a las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños'. Además, se busca establecer el plan concreto con el que atentarían contra uno de los alcaldes que goza de mayor imagen popular en el país, quien ocupa por tercera vez este cargo de elección popular.



Adicional, la Policía está verificando y analizando la amenaza para "determinar el nivel de riesgo y adoptar las medidas correspondientes".

Ante lo sucedido, diferentes organizaciones como Asocapitales y Fedepartamentos han manifestado su rechazo ante esta situación de riesgo para Char Chaljub. Asimismo lo han hecho alcaldes como Federico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, mientras que del Gobierno han expresado su solidaridad los ministros Armando Benedetti y Pedro Sánchez, jefes de cartera del Interior y Defensa, respectivamente.

Por ahora se ofrecen mil millones de pesos de recompensa por parte del Gobierno nacional para dar con los responsables de estas amenazas y también de cualquier amenaza contra líderes sociales del país.

