Procuraduría vigilará las elecciones atípicas para gobernador en San Andrés

A las 8:00 de la mañana de este domingo comenzaron las elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La jornada transcurre con normalidad y con la totalidad de los puestos de votación habilitados para recibir a los 53.872 ciudadanos convocados a las urnas.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, del total de electores habilitados, 27.964 son mujeres y 25.908 son hombres. Para estos comicios fueron instalados ocho puestos de votación: siete en San Andrés y uno en Providencia, con un total de 141 mesas, de las cuales 128 están ubicadas en San Andrés y 13 en Providencia.

Los votantes deberán presentar la cédula de ciudadanía y la tarjeta de residencia OCCRE para ejercer su derecho al voto. Además, en el puesto de votación del Instituto Bolivariano, en San Andrés, la Registraduría implementó un sistema de autenticación biométrica para validar la identidad de los electores.

En la contienda participan seis candidatos que buscan completar el período constitucional de la Gobernación del departamento. Para garantizar el desarrollo de la jornada, 1.020 ciudadanos fueron designados y capacitados como jurados de votación.



Registraduría en San Andrés Registraduría

De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación desplegó un operativo de vigilancia preventiva para acompañar el proceso electoral. La labor es liderada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Archipiélago y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, en coordinación con las autoridades responsables de la organización electoral, el orden público y la convivencia ciudadana.

El Ministerio Público también acompañará las cinco comisiones escrutadoras y verificará el funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizados durante el preconteo y los escrutinios. Asimismo, mantendrá presencia en los Puestos de Mando Unificado del Ministerio del Interior, desde donde se hará seguimiento, en tiempo real, al desarrollo de la jornada.

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Con este proceso, la Procuraduría completa la vigilancia preventiva de 26 elecciones atípicas realizadas desde 2025: 22 para alcaldías y cuatro para gobernaciones, reafirmando su compromiso con la transparencia electoral y la garantía del derecho al voto de los ciudadanos.

