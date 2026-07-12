Proyecto busca llevar energía eléctrica a más de 3.000 personas en La Guajira: así funciona

En Colombia, todavía hay miles de familias que la noche, dependen de velas, lámparas de queroseno o simplemente terminan sus actividades diarias porque no cuentan con electricidad. Esa realidad sigue siendo una de las mayores brechas entre las zonas urbanas y rurales del país.

Ahora, un proyecto de energía solar busca cambiar ese panorama en La Guajira. La iniciativa, denominada Sol-Kai, pretende beneficiar a más de 3.000 habitantes de comunidades rurales mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos que llevarán un servicio eléctrico estable a lugares donde la red tradicional no llega o presenta grandes dificultades.

Proyecto de energía solar en La Guajira beneficiará a más de 3.000 personas

La estrategia es liderada por Soluna Energía junto con aliados como AES Colombia y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Actualmente ya se han instalado 550 sistemas solares comunitarios y la meta es alcanzar 840, ampliando la cobertura en uno de los departamentos con mayores necesidades de acceso a este servicio.



La empresa explicó que opera bajo un modelo denominado "Energía como Servicio", mediante el cual instala, opera y realiza el mantenimiento de los equipos solares sin que las familias tengan que comprarlos.

"Diseñamos una estructura de proyecto que permite al sector privado invertir en energización rural con tranquilidad y seguridad", aseguró Daniel Vallejo, gerente general de Soluna, al destacar que este esquema también abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para las comunidades.

EFE - Foto: AFP. Foto: AFP

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Así funciona el modelo de energía para comunidades rurales

El sistema utiliza kits fotovoltaicos bajo la modalidad Pay-As-You-Go (pago por uso). Esto significa que los usuarios pagan únicamente por el servicio de electricidad, mediante cuotas flexibles ajustadas a sus ingresos, con un costo similar al que antes destinaban a combustibles o velas.

De esta manera, las familias pueden acceder a energía permanente sin asumir una inversión inicial elevada, mientras la empresa se encarga del funcionamiento de la infraestructura.

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Energía solar mejora la calidad de vida en zonas apartadas

El impacto ya se refleja en diferentes indicadores. Según un estudio de la consultora 60 Decibeles, el 89 % de los clientes de Soluna tuvo acceso a electricidad por primera vez gracias a este modelo, el 91 % aseguró que mejoró su calidad de vida y el 32 % utiliza la energía para fortalecer pequeños negocios y actividades productivas.

Además de facilitar el uso de electrodomésticos y herramientas de trabajo, la llegada de electricidad permite ampliar las horas dedicadas al estudio, las labores del hogar y los emprendimientos, impulsando nuevas oportunidades para comunidades rurales que durante años permanecieron sin acceso continuo al servicio.

