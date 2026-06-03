¡Qué calor! Temperaturas en el Caribe se mantienen por encima de 40 grados

Este miércoles la temperatura máxima en Barranquilla será de 33 grados Celsius y la sensación térmica estará por encima de 35 grados, a pesar del cielo encapotado y las altas probabilidades de lluvia para las próximas horas.

Aún así, el ambiente es todavía más caluroso en zonas de La Guajira, como el municipio de Urumita que ayer alcanzó la temperatura más alta del país con 41.2 grados Celsius, o de Valledupar, donde el termómetro está marcando 40 grados Celsius.

El calor está obligando a la gente a darse varios baños en el día, tomar agua cada minuto y sacarle el cuerpo a cualquier esfuerzo físico en horas del mediodía.

"Esto es inhumano, esto no lo aguanta uno fácilmente. Incluso, debajo de los árboles, se siente un bochorno, que es increíble", expresó José Pájaro, habitante del sur de La Guajira.



"Me baño dos o tres veces al día, trato de tomar agua muy seguido, pero aún así es insoportable el calor. En las noches, que solían ser más frescas, también se siente como un pico de calor a determinadas horas", expresó otra habitante de Valledupar.

A partir de esta tarde y para lo que resta de la semana se prevén lluvias en gran parte del Caribe, pero aún así seguirán predominando las altas temperaturas, advierte Daniel Useche, meteorólogo del Ideam.

"Sí, las temperaturas van a seguir altas, especialmente en La Guajira, Cesar y Magdalena, donde se han registrado las temperaturas más elevadas en los últimos días. Es probable que esta condición se mantenga, ya que para La Guajira y zonas del departamento del Cesar, las lluvias podrían registrarse pero no se espera que sean tan intensas y probablemente sean al final de la tarde", detalló el meteorólogo.

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El Ideam informa que las lluvias, entre ligeras y moderadas, se registrarán sobre todo en zonas de Barranquilla y Atlántico, así como en el suroccidente de la región Caribe, donde predomina el cielo mayormente nublado.

Vale decir que la región Caribe también está bajo monitoreo por el comienzo de la temporada de huracanes desde el 1 de junio, aunque se proyecta una disminución en la ocurrencia de ciclones para este 2026.