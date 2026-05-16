Región Caribe rompe récord tras ola de calor: temperaturas no se veían desde 1998

Esta semana, la región Caribe registró una temperatura promedio de 38 grados Celsius en medio de la ola de calor que golpea al norte del país y en la que poblaciones sufrieron sensaciones térmicas superiores a los 40 grados. El impacto ha sido tan grande que este promedio no se presentaba desde mediados del año 1998.

Así fue confirmado a Blu Radio por la jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, quien además indicó que ciudades como Valledupar, en Cesar; Santa Marta, en Magdalena; y San Andrés Islas tuvieron temperaturas de cuatro grados superiores a las que normalmente registran. Es decir, de 34 grados pasaron a los 38.

“Hemos superado los promedios mensuales históricos, especialmente en Valledupar. Allí tuvimos cinco días consecutivos de aumentos. En Riohacha también, así como Santa Marta y San Andrés. Recordemos que para este mes batimos el récord de 1998”, expresó Dorado en entrevista.

Barranquilla no se quedó atrás, pues tuvo un aumento de 3,3 grados por encima del registro histórico, el cual se mantenía entre los 32 y 33 grados Celsius antes del mes de mayo. De hecho, este sábado inició con temperaturas de 28 grados y una sensación térmica de 31, valores que seguramente irán creciendo con el pasar de las horas.



La expectativa es que para este fin de semana comiencen a bajar las temperaturas; sin embargo, la comunidad debe mantenerse alerta ante las recomendaciones de las autoridades competentes. Tampoco se descartan lluvias en diferentes sectores de la región Caribe, según aclaró el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

En Colombia hay 106 municipios que siguen bajo alerta por incendios forestales ante la presente ola de calor. Específicamente, en la región Caribe encontramos poblaciones como Galapa, Puerto Colombia, Tubará, Barranquilla y Soledad, en Atlántico; Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira; sumado a Sitionuevo, en Magdalena.