Sabíamos que sería un día lluvioso, pero no tan intenso: gob. del Atlántico por vendaval

El gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dio detalles sobre el impacto del vendaval que azotó a varios municipios de la región la noche anterior.

Los fuertes vientos, que alcanzaron velocidades de hasta 79 km/h, causaron daños en nueve municipios, incluyendo Barranquilla , Galapa, Pueblo Nuevo, Piojó, Soledad, Malambo, Puerto Colombia, Baranoa y otros.

"Realmente tuvimos unos vientos muy fuertes y realmente tuvimos afectaciones en nueve municipios, no solamente Barranquilla, sino también Galapa, Polonuevo, Piojo, Ponedera, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Baranoa", afirmó el mandatario.

En cuanto al sistema de alerta, el gobernador admitió que no hubo una advertencia previa sobre la intensidad del vendaval , aunque se sabía que sería un día lluvioso.

"No, no tuvimos una información previa de lo que se venía, sí, sabíamos que iba a ser un día de lluvia, pero no de esta intensidad", dijo Verano.

A su vez, dio a conocer que varias instituciones educativas resultaron con afectaciones.

"Tuvimos varias de nuestras instituciones educativas totalmente afectadas con los techos que se volaron. Lo mismo con los ventanales. El vendaval hizo muchísimos estragos, como en Puerto Colombia, en el colegio Cisneros, en Tolentino, en Simón Bolívar, en la sede de Tubará de Cuatro Bocas, en la institución educativa de Sabanagrande, en fin, varios colegios resultaron muy afectados. En resumen, sí tuvimos un día muy complejo, muy difícil y con una lluvia muy intensa, muy, muy intensa y con unas brisas muy fuertes", aseveró Verano.

Escuche la entrevista aquí: