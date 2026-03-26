Seis jurados de votación en Barranquilla fueron denunciados ante la Fiscalía por presunto fraude

No solo la Procuraduría tiene la lupa puesta sobre las irregularidades detectadas en varias mesas de votación en Barranquilla durante las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, pues además de las indagaciones que adelanta este ente de control, hay denuncias interpuestas en la Fiscalía para que se investiguen a por lo menos seis jurados de votación que habrían incurrido en serias fallas.

Durante un foro realizado este jueves en la Universidad del Norte, el delegado de la Registraduría para asuntos electorales, Jaime Suárez, sostuvo que las conductas irregulares pueden estar relacionadas con la falta de preparación de los jurados, quienes se sientan en las mesas de votación sin asistir a las capacitaciones correspondientes.

Si bien las comisiones escrutadoras sospechan que los jurados pudieron cometer fraude de manera consciente, para la Registraduría esto puede estar más relacionado con la falta de pedagogía.

"Creemos que fue más un error de los jurados, no creemos que haya sido de mala fe, creemos que son parte de esos jurados que no asistieron a las capacitaciones. Desafortunadamente, en Barranquilla fueron a capacitarse el 61% de los jurados, a nivel nacional el promedio fue del 80%. Entonces, en Barranquilla tuvimos una baja asistencia relativa a las capacitaciones y la invitación es esa, a que deben asistir a las capacitaciones de jurados de votación", dijo el funcionario.



Suárez explicó que, prueba de ese desconocimiento, es que hubo varias mesas donde los jurados entregaron a cada votante hasta tres tarjetones de Cámara y dos de Senado, lo que terminó duplicando o triplicando el número de sufragios en comparación con la cantidad de personas habilitadas para votar.

A propósito de fraude electoral, Suárez sostuvo que este no ocurre dentro de la Registraduría ni mucho menos en los software implementados por esta entidad.

En esa misma vía habló el abogado Mauricio Pava, quien consideró que "la Registraduría ha hecho un gran papel, le ha dado tranquilidad al país y se han convertido en el bastión de la democracia".