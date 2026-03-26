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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Seis jurados de votación en Barranquilla fueron denunciados ante la Fiscalía por presunto fraude

Seis jurados de votación en Barranquilla fueron denunciados ante la Fiscalía por presunto fraude

La Registraduría afirma que las inconsistencias detectadas en varias mesas de votación pudieron deberse al desconocimiento de los jurados que se rehusaron a asistir a las capacitaciones.

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