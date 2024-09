Será el mirador más hermoso de la ciudad: Alcalde de Cartagena tras desalojo de Café del Mar

Tras el desalojo del reconocido bar Café del Mar del baluarte Santo Domingo, el alcalde Dumek Turbay anunció que este volverá a ser un espacio público y gratuito para Cartagena.

El mandatario señaló que el baluarte será convertido en “el mirador más hermoso de la ciudad” sin la injerencia de ningún privado, y al estilo del parque Espíritu del Manglar.

“Así como le dimos valor y brillo al Parque Espíritu del Manglar, el cual se convirtió en el corazón de las familias, convertiremos a este baluarte en el mirador más hermoso de la ciudad totalmente gratuito ni con la injerencia de ningún privado. Tampoco se convertirá en un espacio de penumbra ni en un orinal, sino en una postal abierta para todos sin macetas o vigilantes que se lo impidan”, resaltó.

Este anunció del alcalde se conoció luego de que se declarara desierta una licitación pública que realizó durante la tarde de este martes la Escuela Taller, administradora de las fortificaciones, para buscar un nuevo particular para operar el baluarte. En la audiencia licitatoria se presentó un único proponente, que al parecer, que no cumplía los requisitos.

Recordemos que el Consejo de Estado ordenó a la Escuela Taller terminar y liquidar el contrato de arrendamiento a Café del Mar sobre el baluarte, adoptar las medidas necesarias para la restitución del bien de uso público. A su vez, explicaba la sentencia que la figura de contrato de arrendamiento no era la modalidad correcta para entregar el baluarte a un privado, pues un bien de interés cultural no podía ser de uso exclusivo.

El alcalde Turbay también se refirió al pago del canon de arrendamiento por parte de Café del Mar, que es de $13.952.031 mensuales, y que calificó como “irrisorio, injusto y una burla a la ciudad a través de los años, pagando una cifra irrisoria como definió el Consejo de Estado”, afirmó.

Por su parte, los empleados de Café de Mar señalaron que el futuro de ellos y sus familias está en vilo, y que “no es justo la forma en que los ha tratado el Distrito”.

“Es una empresa que durante más de 20 años ha aportado a que la ciudad tenga un lugar que es referente del turismo, que ha generado empleo, hoy somos más de 90 familias preocupadas, no es justo que se diga que nos vamos porque no se quiso pagar el arriendo, cuando siempre pedimos que lo subieran y no lo hicieron como está demostrada en cartas que reposan en la Escuela Taller”, sostuvo Cindy Hernández, directora administrativa de Café del Mar.