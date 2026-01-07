En vivo
Tráfico de influencias y un menor muerto enredan a exgerente de hospital de Manatí

Tráfico de influencias y un menor muerto enredan a exgerente de hospital de Manatí

Por denuncias de la Personería, alcaldesa de ese municipio suspendió del cargo a Elis Fonseca, quien, al parecer, exigió que se nombrara a su esposo como conductor de un carro del hospital, quien habría arrollado un joven.

