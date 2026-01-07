Tráfico de influencias y un menor muerto enredan a exgerente de hospital de Manatí

La alcaldesa de Manatí, Yaneris Acuña, expidió el decreto 076 el pasado 30 de diciembre acatando un auto de la Personería Municipal que le ordenaba nombrar a una gerente temporal del hospital de Manatí y separar del cargo por tres meses a Elis María Fonseca.

Dice la mandataria que la suspensión de Fonseca se da por denuncias de nepotismo y tráfico de influencias contra Elis María Fonseca al presuntamente exigirle al contratista que nombrara a su esposo, Pedro Enrique Sanjuán Macías, como conductor de un vehículo destinado para el uso de funcionarios del centro asistencial.

“Ella, como gerente de la ESE Hospital de Manatí, presuntamente permitió que su esposo fuese el conductor del vehículo que estaba contratado por la ESE. De alguna forma habría condicionado al contratista para que ese fuera el conductor”, comentó la mandataria.

Sin embargo, el caso cobra más gravedad, ya que se conoció que el esposo de la exgerente, Pedro Enrique Sanjuán Macías, manejando el vehículo al servicio del hospital, un Citroën de placas LWP-794, colisionó con una motocicleta manejada por un menor de edad, Orlando de Jesús Mosquera, quien falleció en el lugar.



Como quedó registrado en varios reportes de la prensa local, y también lo confirmó la mandataria, el hecho ocurrió el pasado 22 de mayo de 2025.

Por ahora, la gerencia del hospital la asumió la profesional Omaisy de la Hoz Acosta, mientras se da la investigación, cuyas denuncias cursan ante la Procuraduría y la Fiscalía, además de la muerte por atropellamiento del menor de 14 años.