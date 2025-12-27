Otro manatí muerto en Barrancabermeja aumenta alarma por la supervivencia de la especie

La preocupación por la conservación del manatí antillano vuelve a encender las alarmas en el Magdalena Medio. Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de Santander (FEDEPESAN) reportaron el hallazgo de otro manatí muerto, un ejemplar hembra de más de 600 kilogramos y cerca de 4 metros de longitud, en el caño San Silvestre, en jurisdicción de Barrancabermeja.

El animal sería la madre del manatí bebé que apareció muerto hace apenas 15 días en la misma zona, lo que agrava la situación de una especie que se encuentra en peligro de extinción.

Según confirmó el secretario de Medio Ambiente y Transición Energética del distrito, Leonardo Granados Cárdenas, en el afluente se ha evidenciado contaminación por hidrocarburos en aguas fundamentales para la reproducción y supervivencia de esta especie.

“En 2025 ya van cuatro manatíes muertos y este sería el número 15 en los últimos siete años. Estamos encontrando hidrocarburos, aguas residuales, sedimentación del hábitat y contaminación que afectan gravemente el plan de conservación que Barrancabermeja firmó con Estados Unidos. Estos factores están poniendo en serio riesgo al manatí antillano”, advirtió el funcionario Granados agregó que, aunque actualmente los niveles del agua son favorables, el IDEAM ha alertado sobre una próxima temporada de verano, lo que podría agravar aún más la crisis ambiental.



Imagen de la Alcaldía de Barrancabermeja. Hallan muerto un manatí antillano en vía de extinción

“Hemos solicitado aportes económicos a las empresas petroleras para garantizar la limpieza de los cuerpos hídricos afectados por procesos de refinación. Existen investigaciones abiertas por estas contaminaciones. El llamado es urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Ambiente, responsables directos de la inversión para los procesos de descontaminación y protección de esta especie, recordando que Barrancabermeja fue declarada distrito biodiverso”, sostuvo.

En el río Magdalena y varios de sus afluentes se han registrado en las últimas semanas derrames de crudo que han provocado una grave afectación ambiental.

Como consecuencia, las autoridades han impuesto seis medidas preventivas contra empresas petroleras señaladas como responsables de la contaminación.

Esta situación no solo impacta a la fauna, sino también a propietarios de fincas ribereñas y al sector pesquero, que hoy enfrentan importantes pérdidas económicas y ambientales, mientras la supervivencia del manatí antillano pende de un hilo.