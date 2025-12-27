En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Otro manatí muerto en Barrancabermeja aumenta alarma por la supervivencia de la especie

Otro manatí muerto en Barrancabermeja aumenta alarma por la supervivencia de la especie

El hallazgo de una hembra de más de 600 kilos en el caño San Silvestre, madre del manatí bebé muerto hace 15 días, vuelve a encender las alertas por la grave contaminación de las fuentes hídricas en Barrancabermeja.

