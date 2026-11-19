El Centro Cultural La Antigua Aduana abre nuevamente sus puertas para recibir la tercera edición del AduanaFest 2026. Entre el 18 y el 21 de noviembre, el emblemático complejo arquitectónico será el escenario de más de 60 actividades académicas, artísticas y de entretenimiento completamente gratuitas.

La programación de este año reunirá a cerca de un centenar de artistas, escritores, académicos y gestores culturales en torno a disciplinas como la literatura, la música, la poesía, las artes plásticas, el teatro y el cine. Entre las novedades más destacadas de la agenda figura el Trueque de Libros, espacio diseñado para incentivar el intercambio de saberes y la circulación del conocimiento.

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"Homenaje a la arquitectura de la Aduana"

La imagen representativa de la versión 2026 fue concebida por el artista gráfico Andrés Camilo Cardona, quien rindió homenaje a la arquitectura y al dinamismo cotidiano del Complejo Cultural de La Aduana.



Sobre la propuesta conceptual del afiche, el artista explicó:

"En la obra los detalles del icónico edificio se convierten en el escenario de una composición que reúne personajes, objetos, libros, música, arte y elementos de la cotidianidad que le dan vida a este lugar. Cada rincón cuenta una historia y nos recuerda que la Aduana es un espacio habitado, disfrutado y reinventado permanentemente por quienes lo recorren".

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Días temáticos y variedad de la oferta cultural

Conozca la agenda del festival:

Itinerario AduanaFest. Suministrada.