Poco a poco siguen llegando a Barranquilla los hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro para palpitar lo que será este fin de semana, la final de la Copa Sudamericana 2026. Cada uno de ellos trae historias como las de Agustín “Colo” Dubini, conocido en redes sociales por su parentesco físico con el exjugador del club argentino, Alexis Mac Allister, hoy en el Liverpool de Inglaterra.

Dubini, de múltiples tatuajes de Boca, entre esos los de los ídolos Juan Román Riquelme y Martín Palermo, contó su sacrificio para llegar hasta el Atlántico antes de esta cita. Relata que el mes anterior renunció a su trabajo para viajar a Río de Janeiro y así presenciar la semifinal de Boca contra Vasco da Gama. Aunque, ese viaje agotó sus ahorros, empezó a hacer de todo para venir a Colombia.

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“Renuncié a mi trabajo el mes pasado, antes del partido contra el Vasco de Gama en las semifinales para poder irme a Río de Janeiro. Ganamos y empecé a hacer todo. Salí a vender ropa, las camisas de mi museo, hice una rifa, vendí agua y sándwiches en Córdoba capital, donde fue el Papa hace poquito. Hice todo lo posible para poder venir”, declaró inicialmente.

No fue el único obstáculo en su camino

Una vez saldadas las deudas de su tarjeta de crédito, solo le alcanzaba para pagar 500 dólares para un vuelo con escala en Bogotá que lo dejaba en la ciudad 14 días antes del gran juego.

La sorpresa para él es que, una vez llegó a Barranquilla, descubrió que fue víctima de estafa al no existir el supuesto lugar que apartó. Desde entonces, dice que ha sobrevivido con ayudas de argentinos y barranquilleros.

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“Me alquilé un lugar durante 14 días para por lo menos decir, estoy tranquilo, tengo donde parar. Resulta que llego a Barranquilla y no existía el lugar, me quedo en la calle y me salva un hincha de Boca que hice en el aeropuerto. Él dijo que no permitiría que me quedara en la calle, así que estuvimos a la vuelta del hotel de concentración un par días. Luego, conté un poco mi historia, se viralizó acá en Colombia y a partir de ahí me explotó el teléfono”, agregó.

Muchas personas lo han reconocido a las afueras del hotel Estelar Alto Prado, en el que está alojado Boca Juniors, y se lo han llevado a los principales destinos turísticos de la ciudad y allí también ha probado toda la gastronomía de la capital del Atlántico. Por lo pronto, su sueño además de quedar campeones es cruzarse con Juan Román Riquelme para que le firme su camiseta.