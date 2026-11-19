En poder de la Fiscalía y a la espera de la judicialización en su contra, se encuentran Royman Alexander Bujato Romero y Angels Joaquin Bujato Salas, señalados por las autoridades como presuntos responsables de la desaparición forzada de las amigas Kelly Acosta Restrepo y Sonia Margarita Sanjuan, a quienes desde el pasado 6 de noviembre se les perdió el rastro en el norte de Barranquilla.

Blu Radio conoció detalles de este operativo de las autoridades, el cual se realizó desde el pasado 15 de noviembre en la urbanización Las Gardenias, ubicada en la localidad Metropolitana de la capital del Atlántico.

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Allí se hicieron efectivas órdenes de captura por los delitos de desaparición forzada y hurto calificado y agravado, cuyas audiencias continuarán el próximo 25 de noviembre.

Aunque han pasado más de 12 días desde aquel viernes, aún es desconocida la ubicación de ambas mujeres. Para la Policía ya era conocido el nombre de Angels Joaquín Bujato, teniendo en cuenta que fue víctima de un atentado a bala, en diciembre del año anterior.



En la carrera 51 con calle 43, barrio Abajo del Norte-Centro Histórico Barranquilla, fue sorprendido por dos sicarios en una motocicleta. Médicos en la Clínica Centro lograron salvarle la vida, gracias al oportuno traslado de la comunidad hacia ese centro asistencial.

Quienes más están sufriendo con esta desaparición son los familiares de ambas mujeres. Sus allegados publicaron un comunicado pidiendo la intensificación de la búsqueda por parte de las autoridades competentes.

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“Han sido días de incertidumbre, de noches sin descanso, de preguntas sin respuesta y de una esperanza que, a pesar del dolor, seguimos manteniendo intacta. Sonia y Kelly no son solamente dos personas desaparecidas; son amigas, madres, hijas, hermanas y seres humanos profundamente amados, cuya ausencia ha dejado un vacío inmenso en sus hogares”, se puede leer en uno de los párrafos.

Asimismo, hicieron un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que “contribuya a que el caso tenga toda la atención institucional posible, que se haga seguimiento a las investigaciones y que se articulen los esfuerzos necesarios para avanzar hacia la verdad”.

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Kelly Acosta Restrepo y Sonia Margarita Sanjuan fueron vistas por última vez compartiendo un café en una reconocida pastelería del norte de la ciudad, luego se subieron a una camioneta Toyota Prado TXL y no se supo más nada de ellas.

La Alcaldía Distrital ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información clave para encontrarlas.