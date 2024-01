Vigilante de un colegio en Galapa, Atlántico, quemó cancha para exigir su sueldo

Momentos de pánico vivieron los estudiantes del Colegio Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Galapa , Atlántico, cuando vieron las llamas y la espesa humareda propagarse en la cancha sintética de esta institución pública.

La emergencia fue ocasionada por un vigilante de la cancha sintética, quien tomó esta decisión para exigir el pago de 50 días laborados.

El rector del plantel, Darwin Roa Berdugo, explicó que las obras de este espacio deportivo se empezaron a construir en octubre de 2022 y que el trabajador no había sido contratado ni por el colegio ni por la Secretaría de educación de Galapa .

“Hablé con el ingeniero de la obra, quien me dice que le iban a pagar el viernes anterior, pero el día lunes este vigilante dijo que no iba a salir del colegio porque no le habían cancelado y hasta amenazó con poner unos candados para impedir el ingreso de los estudiantes. Sin embargo, al parecer hizo una acuerdo para dejar la obra y se fue”, relató el rector.

Pero la situación pasó a otro nivel, cuando el vigilante le puso un mensaje para que fuera testigo de lo que iba a hacer en la cancha.

Incendio en plena inducción de estudiantes

“Quemó el material sintético de la cancha y destruyó los camerinos. Los niños de octavo y noveno grado estaban en el auditorio en medio del proceso de inducción cuando ocurrió el incendio”, indicó Roa.

La comunidad estudiantil tuvo que ser evacuada del colegio, mientras dos máquinas del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas y así evitar que se saliera de control. Por fortuna, nadie resultó lesionado.

Por su parte, el alcalde del municipio de Galapa, Atlántico, rechazó el acto vandálico e informó que el vigilante fue llevado a la estación de Policía, mientras que el contratista entablará las respectivas denuncias por este caso.