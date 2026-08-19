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Violento ataque contra la Policía en Bolívar: niños quedaron en medio de los disparos

Según el reporte de las autoridades, primero fueron activados dos drones cargados con explosivos y luego el hostigamiento continuó con disparos y ráfagas de fusil.

Ataque contra la Policía Nacional.
Ataque contra la Policía Nacional.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

La estación de Policía del municipio de Norosí, sur de Bolívar, fue blanco de un violento ataque en la tarde de este miércoles.

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Según el reporte de las autoridades, primero fueron activados dos drones cargados con explosivos y luego el hostigamiento continuó con disparos y ráfagas de fusil.

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En videos grabados por la comunidad, se escucha el temor entre los pobladores al notar los drones y escuchar los ataques. Incluso se ve a menores de edad corriendo por las calles para buscar un refugio.

Producto del hecho, seis policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y fue necesario activar un refuerzo de uniformados para repeler el ataque.

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“Hago un llamado urgente al señor Ministro de Defensa, estos grupos se fortalecieron durante los últimos años causando el peor de los daños a nuestra región. ¡Necesitamos recuperar el Territorio, y devolverle la tranquilidad sus habitantes!”, escribió en sus redes el gobernador Yamil Arana.

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