Violento ataque contra la Policía en Bolívar: niños quedaron en medio de los disparos

La estación de Policía del municipio de Norosí, sur de Bolívar, fue blanco de un violento ataque en la tarde de este miércoles.

Según el reporte de las autoridades, primero fueron activados dos drones cargados con explosivos y luego el hostigamiento continuó con disparos y ráfagas de fusil.

En videos grabados por la comunidad, se escucha el temor entre los pobladores al notar los drones y escuchar los ataques. Incluso se ve a menores de edad corriendo por las calles para buscar un refugio.

Producto del hecho, seis policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y fue necesario activar un refuerzo de uniformados para repeler el ataque.



Siete policías resultaron heridos tras un ataque contra la estación del municipio de Norosí, sur de Bolívar. Según el gobernador, Yamil Arana, los ilegales usaron drones y ráfagas de fusil por lo que pidió apoyo al Gobierno nacional. #VocesySonidos pic.twitter.com/7utyiIESKL — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 19, 2026

“Hago un llamado urgente al señor Ministro de Defensa, estos grupos se fortalecieron durante los últimos años causando el peor de los daños a nuestra región. ¡Necesitamos recuperar el Territorio, y devolverle la tranquilidad sus habitantes!”, escribió en sus redes el gobernador Yamil Arana.