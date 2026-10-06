Investigan ataque contra fachada de cárcel Modelo en Barranquilla: van dos en 2026

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) abrió una investigación para esclarecer el ataque a bala que sufrió la cárcel Modelo en Barranquilla, a manos de dos sicarios movilizados en una motocicleta durante la tarde de este martes.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto, y en ellas se puede ver como un sujeto de buzo blanco se baja de la moto y comienza a disparar hacia el portón del mismo, sin importar de que varios vehículos transitan por la concurrida vía 40. Perpetradas tres detonaciones, se dispone a huir junto a su cómplice.

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Las alarmas están encendidas, debido a que este es el segundo atentado contra la fachada de la cárcel durante este año. El anterior tuvo lugar el pasado 6 de mayo, bajo la misma modalidad. Tanto en aquella oportunidad como en esta, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según conoció Blu Radio, los disparos ocurrieron justo después del ingreso del director de la cárcel Modelo, David Fals, junto con su escolta.



También hay que informar que esta es una de las cárceles en Barranquilla que está bajo la atención especial del presidente Abelardo De La Espriella y en la que fue ordenado el fortalecimiento de controles y requisas.

En los últimos dos meses, se han autorizado los traslados de más de 17 reclusos de este lugar hacia diferentes cárceles del país, entre los que destacan cabecillas de alto perfil de las estructuras Los Pepes y Los Costeños.

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De igual manera, el Guala Militar, el CTI de la Fiscalía y la Policía ya suman diferentes allanamientos sorpresivos, en los que se han incautado celulares y demás elementos hoy bajo el dominio de la autoridad competente.