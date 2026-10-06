Superintendente de Transporte niega reuniones políticas con Yahir Acuña y pide rectificación

La fuerte disputa que libran el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sigue dando de qué hablar por las redes sociales. Este martes, quien se unió a la polémica fue la Superintendenta de Transporte, Ludmila Vergara, al publicar un comunicado en el que rechaza los señalamientos que la relacionan con presuntas reuniones políticas con el mandatario Acuña, mientras De La Espriella estaba en campaña.

Durante su respuesta por redes sociales, Acuña cuestiona que ahora es atacado por De La Espriella, cuando “durante su campaña”, enviaba personas de su confianza para reuniones, y es allí donde sale a relucir el nombre de Ludmila Vergara, quien fue coordinadora del partido Defensores de la Patria en Sucre.

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“Hace dos meses eran sus publicaciones acerca de este servidor. Usted mandaba o por lo menos personas cercanas a usted iban a buscarme a mí, señor presidente. Pregunte al señor Juan Miguel Villalba en Sincelejo. Pregúntele a Ludmila Vergara, su actual superintendente de transporte. Al señor Polo Polo, a su mamá, a su papá”, fueron las palabras en su tiempo.

Por tal motivo, Vergara califica como "falso" cualquier acercamiento político e indicó que hubo solo una conversación telefónica, el 11 de junio.



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"Tuvo como único propósito solicitarle la garantía de la seguridad en las actividades de cierre de campaña”, dijo.

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En su comunicado, señala que no hubo “reuniones, acuerdos ni gestiones políticas entre nosotros”.

De igual manera, defiende que su gestión como coordinadora de la campaña fue siempre transparente y ajustada a las directrices de la campaña nacional, de donde al parecer le prohibieron sostener encuentros con dirigentes políticos.

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Así las cosas, pidió la rectificación de las afirmaciones y añadió que “será firme frente a cualquier intento de comprometer injustamente su nombre, su integridad y la de su familia o la institucionalidad que representa”.

Sobre Juan Miguel Villalba, quien también es mencionado en el video, sostuvo que participó durante un corto período en el comité departamental, pero se retiró voluntariamente por sus discrepancias con ella y otros miembros del comité.