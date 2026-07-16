Voraz incendio forestal en Isla Salamanca: espesa capa de humo y ceniza cubrió Barranquilla

De nuevo una espesa capa de humo y ceniza cubre el norte de Barranquilla, a raíz de un incendio forestal que se registra al otro lado del río Magdalena, en inmediaciones del parque Isla Salamanca.

En cuestión de una semana, Barranquilla vuelve a verse impactada por un incendio forestal que esta vez afecta el área protegida del Vía Parque Isla Salamanca, en el sector de Caño Valle, hacia donde se dirigieron ocho unidades de Guardaparques para atender la situación.

Por la magnitud del incendio, el norte de la capital del Atlántico está completamente cubierto de humo y cenizas, lo que empieza a causar molestias en la ciudadanía por afectaciones en ojos y vías respiratorias.

La comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Margarita Velásquez, habló con Blu radio y explicó cómo sería la operación para combatir el incendio.



"Si el incendio cogió mangle toca salir bomberos de Sitionuevo, y si es Enea, ellos colocan las motobombas de ultra presión y comienzan a atacar el incendio", explicó Velásquez.

Sobre el otro incendio hace una semana

El incendio de la semana anterior también afectó área protegida de Isla Salamanca, en el sector conocido como El Torno.

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Justamente, el Ideam declaró alerta roja por incendios forestales en por los menos cuatro departamentos del Caribe, incluido Atlántico y Magdalena, donde predomina el tiempo seco, fuertes vientos y temperaturas de hasta 40 grados Celsius.

Cubierto de humo y ceniza permanece el norte de Barranquilla por el incendio forestal que se registra al otro lado del río Magdalena, en inmediaciones del parque Isla Salamanca. #VocesySonidos pic.twitter.com/MaOcUUm6zT — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 16, 2026

A esta hora una espesa capa de humo y ceniza vuelve a cubrir el norte de Barranquilla, a raíz de un incendio forestal que se registra al otro lado del río Magdalena, en inmediaciones del Parque Isla Salamanca. #VocesySonidos pic.twitter.com/1bQovDAVUp — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 16, 2026