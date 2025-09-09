Ardua tarea para recuperar Isla Salamanca: incendios afectaron 1.130 hectáreas en 10 años

Los patrullajes y operativos de las Fuerzas Armadas, sumados a las labores de vigilancia de las autoridades ambientales, han permitido disminuir drásticamente la ocurrencia de incendios forestales en el Vía Parque Isla Salamanca; sin embargo, no desaparece el impacto ambiental de las quemas en esta reserva natural del Magdalena, donde el fuego ha afectado 1.130 hectáreas en los últimos 10 años.

En las épocas más críticas se llegaron a presentar hasta 30 incendios anualmente en Isla Salamanca y, si bien en los últimos tres años solo se han reportado de 5 a 7 conflagraciones anuales, no cesan las quemas indiscriminadas de mangle para, por ejemplo, producir de manera ilegal toneladas de carbón vegetal.

Aún cuando no haya deforestación total, sino tala de algunos árboles mayores, la recuperación de los mismos puede tardar de 10 a 15 años. Ni qué decir cuando se produce un incendio que arrasa con flora y fauna, en estos casos la recuperación del ecosistema manglar puede tardar de 35 a 40 años.

Así lo explicó Alejandro Bastidas, encargado de la dirección territorial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien destacó los tres procesos clave que realizan como autoridad ambiental para recuperar los ecosistemas, como las siembras directas, el retiro de plantas invasoras y rehabilitación de caños que también suelen ser desviados por terceros para apropiarse del agua.

"Estamos haciendo unas intervenciones de manera integral, porque no solamente estas talas son las que ocasionan las presiones sobre el ecosistema. También existe, por ejemplo, el desvío de aguas que riegan naturalmente todo este sistema y que afectan por sequía las zonas de manglares. Y entonces, en este caso, también se requiere, por ejemplo, la rehabilitación de esos ingresos de agua", explicó Bastidas.

Justamente en los últimos días el Ejército incautó muy cerca del parque Isla Salamanca 30 toneladas de carbón vegetal, cuya producción ilegal habría afectado unas 300 hectáreas de bosque nativo. Durante la incautación, dos personas fueron capturadas.