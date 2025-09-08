Publicidad

Incautan 30 toneladas de carbón vegetal tras deforestación de bosque nativo en Magdalena

No se descarta que la producción ilegal de este carbón vegetal guarde relación con las quemas indiscriminadas en el Vía Parque Isla Salamanca. En el procedimiento dos personas fueron capturadas.

Carbón incautado.jpg
Carbón vegetal incautado.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 01:25 p. m.

En la vía que comunica al municipio de Sitionuevo con el corregimiento de Palermo, en el Magdalena, fueron incautados 2.000 bultos de carbón vegetal producidos de manera ilegal con la deforestación de 300 hectáreas de bosque nativo, lo que representa un grave impacto ambiental para esta zona del Caribe.

Llama la atención que la mercancía incautada, cuyo peso alcanza las 30 toneladas, fue hallada por el Ejército muy cerca del Vía Parque Isla Salamanca, una reserva natural que ha venido siendo atacada con múltiples quemas provocadas por el hombre de manera indiscriminada para extraer dicho carbón vegetal.

El teniente coronel Rony Buitrago Vergara, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.°2, destaca que el operativo fue un duro golpe contra las finanzas de los grupos armados organizados que se benefician de estas actividades ilícitas y afectan el medio ambiente.

"Se logra la captura de dos sujetos que se dedicaban a la explotación ilegal de carbón vegetal. Este mineral es evaluado aproximadamente en 60 millones de pesos, pero lo lamentable es la afectación al medio ambiente, cientos de hectáreas de bosques fueron taladas para conseguir este material", dijo el oficial.

De los dos capturados se pudo establecer que estarían detrás de la producción de ese carbón vegetal en la jurisdicción de Palermo, por lo que deberán responder ante la justicia por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y posible daño ambiental.

