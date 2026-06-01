Zoológico de Barranquilla tiene nuevo presidente: el chigüiro conquistó los votos de los niños

Con 168 votos, equivalentes al 51% del total de los sufragios de los niños, el chigüiro fue elegido como nuevo Presidente del Zoológico de Barranquilla en las Zooelecciones 2026, realizadas el pasado domingo.

A esta jornada cargada de participación, aprendizaje y compromiso con la naturaleza, se sumaron 331 niños y niñas que ejercieron su derecho al voto y pudieron conocer de cerca especies emblemáticas, reflexionar sobre los retos que enfrentan para su conservación y asumir un rol activo en la toma de decisiones.

Esta edición tuvo cuatro candidatos y cada uno estuvo representado por una institución, donde los niños actuaron como equipo de campaña y promovieron su candidatura, dando a conocer a cada animal.

Los candidatos fueron el paujil de pico azul, representado por New Academy School; el elefante africano, a cargo de la Fundación Semillas; el elefante africano, representado por la I.E.D Buenos Aires, y el chigüiro, que se quedó con la Presidencia tras la campaña del Colegio Pinar del Río.



El segundo lugar lo ocupó la nutria de río , quien asumirá el rol de vicepresidente con 83 votos. Por su parte, el elefante obtuvo 50 votos y se desempeñará como ministro de Medio Ambiente , mientras que el paujil de pico azul alcanzó 29 votos y asumirá la función de Embajador de la Naturaleza.

"Es una experiencia maravillosa para nuestros estudiantes ya que promueve en ellos la empatía, la responsabilidad, el pensamiento crítico, sobre todo la toma de decisiones responsables desde edad temprana", manifestó Vanessa Barrios, docente del New Academy School.

Como novedad para esta edición, las Zooelecciones incorporaron la figura de los veedores electorales, responsabilidad asumida por estudiantes del Hartford International School, institución adoptante de los leones del Zoológico de Barranquilla, quienes acompañaron el proceso para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las reglas establecidas.

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"Zooelecciones sigue demostrando que la educación cobra un significado especial cuando se vive a través de experiencias reales. Hoy vimos a niños argumentando, escuchando diferentes puntos de vista, tomando decisiones informadas y entendiendo que sus acciones tienen impacto", destacó Camila Martins, directora de Experiencias de Aprendizaje del Zoológico de Barranquilla.

"Más allá de elegir un presidente, participaron en un ejercicio que fortalece competencias ciudadanas, fomenta el trabajo en equipo y los conecta con la protección de la biodiversidad de una manera cercana y significativa", agregó.