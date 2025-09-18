Alcaldesa de La Mesa por bloqueos: “Esperamos poder abrir la vía en las próximas horas"

En diálogo con Blu Radio, la alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, Laura Londoño, confirmó que ya hay mesas de diálogo con los manifestantes que están sobre la vía nacional Girardot - Mosquera desde hace 48 horas y que protestan por el inconformismo respecto al contrato de zonas de parqueo regulado, contratado desde 2022, asegurando que es una situación que ha afectado a la ciudadanía y a los comerciantes. Contrato del cual, la alcaldesa asegura, han tratado de cancelar por medios legales y jurídicos, pero ha sido nula la acción que falle a favor del municipio.

Sin embargo, haciendo énfasis en la situación del bloqueo, la mandataria local afirmó que ya hay mesas de diálogo con los manifestantes, puesto que hay más peticiones de cambios de vías en el municipio, asegurando que hay un avance que ha permitido que la vía se habilite con intermitencia.

“Desde ayer también estamos en mesas de diálogo, hemos accedido a uno de los puntos adicionales que también pedían de unos cambios de sentidos viales, ese ya inmediatamente se hizo el ajuste y, pues, seguimos en esta medida los cambios viales. Estaba bloqueada la vía hacia el sector de Mesitas, pero en este momento ya levantaron ese bloqueo. Y el bloqueo al que estábamos haciendo referencia de la vía nacional, que es en el sector de ‘La Y’, está permitiendo paso intermitente, cada hora y media, 15 minutos”, confirmó la mandataria.

Por otro lado, afirmó que este bloqueo perjudica a los comerciantes, ciudadanos y pacientes, puesto que algunas remisiones médicas que se han de realizar desde el hospital del municipio deben ser por otro camino mucho más largo para evitar los cierres, retrasando además las citas y atenciones en salud.

“Para este fin de semana estaba programada la feria comercial ganadera, y el hospital ha visto afectadas sus remisiones en el sentido de que les ha tocado hacer recorridos mucho más largos para poder cumplir con las remisiones de los pacientes. Hasta ayer no teníamos recolección de residuos sólidos, porque no había posibilidad del paso de los vehículos. Entonces, todas estas actividades son las que pedimos que no nos irrumpamos nosotros mismos como municipio”, concluyó la alcaldesa.

Entre tanto, en diálogo con este medio, afirmó que existe un trabajo constante para habilitar la vía en las próximas horas, ad portas del fin de semana, que por lo general es un municipio con bastante llegada de turistas.