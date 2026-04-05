Bus intermunicipal se incendió en vía Bogotá-La Vega: no se reportaron heridos

Una emergencia se registró en la mañana de este domingo, 5 de abril, en la vía Bogotá–La Vega, a la altura del kilómetro 25, en el sector conocido como el Alto del Vino, donde un bus intermunicipal se incendió en plena carretera.

Según información preliminar, el fuego fue atendido inicialmente por el conductor del vehículo y por otros ciudadanos que transitaban por la zona, quienes utilizaron extintores para intentar controlar las llamas; sin embargo, el incendio se reactivó minutos después.

La situación fue finalmente controlada por unidades de Bomberos de El Rosal y Facatativá, que lograron extinguir completamente el fuego. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas.

Aunque uno de los carriles permanece cerrado, el tránsito vehicular continúa con normalidad y sin mayores afectaciones, teniendo en cuenta que la emergencia se presentó en el sentido Bogotá–La Vega, lo que no impacta la movilidad de los viajeros que regresan a la capital.