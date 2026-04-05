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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Bus intermunicipal se incendió en vía Bogotá-La Vega: no se reportaron heridos

Bus intermunicipal se incendió en vía Bogotá-La Vega: no se reportaron heridos

Un carril permanece cerrado, aunque el flujo vehicular no presenta mayores complicaciones tras el incendio del bus.

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