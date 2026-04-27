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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Continua el cierre de la vía Mosquera - La Mesa por deslizamiento de tierra

Continua el cierre de la vía Mosquera - La Mesa por deslizamiento de tierra

El gobernador de Cundinamarca confirmó que por la lluvias del fin de semana hay cierre todal de la vía Mosquera - La Mesa, sitio donde hay por lo menos ocho vehiculos atrapados.

Continúan cierres en la vía Mosquera
Continúan cierres en la vía Mosquera
Suministrado
Por: Nicolás Rodríguez
 /  Jhonatan Bello
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Continúa la atención de emergencias por lluvias en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con el gobernador, Jorge Emilio Rey, en el departamento hay activos por lo menos 29 puntos de atención a emergencias. Uno de los más críticos es la vía Mosquera - La Mesa, en el km 75 y el sector conocido como La Y hacia la entrada al municipio de El Colegio, donde se registran dos derrumbes que tienen la vía completamente cerrada. Así mismo, el mandatario confirma que hay por lo menos ocho vehículos atrapados por la situación.

“La tenemos llena de escombros, dos puntos críticos, donde bajó una gran cantidad de material, tanto así que tenemos ocho vehículos atrapados. Anoche tuvimos una persona lesionada por contusiones. No es un tema menor, es un tema bastante crítico. Tenemos un gran número de metros cúbicos que han bajado de la montaña y que tenemos que remover. Si sigue lloviendo, pues, lógicamente, esta ladera está bastante inestable, y muy seguramente vamos a tener que remover material constantemente a medida que vaya lloviendo”, concluyó el gobernador.

Por ahora, según el gobernador, se espera que en la tarde de este lunes se dé apertura a la vía si las condiciones climáticas lo permiten; de lo contrario, asegura, los trabajos podrían demorarse. Por ahora, para quienes vayan a municipios como Anapoima o Girardot se recomienda tomar la vía Chuzacá sin tomar la vía a La Mesa.

Inundaciones por lluvias en al vía Morquera - La Mesa
Inundaciones por lluvias en al vía Morquera - La Mesa
Suministrado

“Esperamos abrir hoy, pero si no ayuda el clima, esto tardará unos días adicionales, por eso es conveniente tomar vías alternas”, agregó.

Por ahora, municipios como Anolaima, Pandi, Útica, San Antonio del Tequendama tienen algunas afectaciones viales por deslizamientos de tierra y caída de material sobre la vía, lo que ha obligado a las concesiones a llevar maquinaria amarilla para habilitar el paso.

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Ante ello, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que las autoridades, en compañía del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, se encuentran rehabilitando el corredor de la vía Anolaima - Corralejas con motoniveladoras y retroexcavadoras. Según el mandatario, esta vía ha presentado afectaciones por una falla que ha generado pérdida parcial de la banca y deformación de la calzada.

Lluvias en Cundinamarca: trabajos y puntos críticos en las vías

Según comentó Jorge Emilio Rey, las autoridades están realizando labores para atender las afectaciones en la Troncal de Rionegro y varios puntos críticos en sectores como Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso, donde se realizan trabajos para la remoción de escombros.

Por su parte, en municipios como Pandi, San Antonio del Tequendama, La Calera y Caparrapí se presentan varias afectaciones. En lo que va del año se han atendido más de 200 emergencias, donde 54 han ocurrido en el mes de abril.

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