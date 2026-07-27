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Denuncian que ladrones aprovecharon grave accidente de bus en Cundinamarca para robar a pasajeros

Según el testimonio recogido por Blu Radio durante la madrugada, entre los elementos hurtados estarían celulares y maletas de las víctimas.

Accidente de bus en vía Tunja - Bogotá
Accidente de bus en vía Tunja - Bogotá
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Un grave accidente de tránsito registrado en la noche de este domingo entre los municipios de Suesca y Chocontá, en Cundinamarca, no solo dejó al menos 20 personas lesionadas, sino que también estuvo marcado por denuncias de hurtos contra los ocupantes del vehículo mientras eran atendidos por los organismos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el bus se volcó en el sector conocido como Alto del Tigre, lo que obligó al despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Chocontá, además de ambulancias y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca.

Los equipos de socorro atendieron a las personas heridas y coordinaron su traslado a centros asistenciales de municipios cercanos.

Denuncian robo de celulares y pertenencias de los pasajeros

En medio de la emergencia, testigos denunciaron que varias personas ajenas al accidente habrían aprovechado la confusión para robar las pertenencias de algunos de los pasajeros que acababan de sufrir el volcamiento.

Según el testimonio recogido por Blu Radio durante la madrugada, entre los elementos hurtados estarían celulares y maletas de las víctimas.

"No faltan los accidentes. Es un robo de celulares para allí, para acá, hasta maletines se robaron", relató uno de los testigos que llegó al lugar para colaborar con la atención de la emergencia.

El ciudadano explicó que, al llegar al sitio del accidente, decidió estacionar su motocicleta para ayudar a los lesionados y fue entonces cuando observó la situación.

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El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche en el corredor vial entre Suesca y Chocontá.

Para atender la situación fueron movilizados bomberos voluntarios de Suesca, con apoyo de unidades de Sesquilé, Gachancipá y Chocontá, además de varias ambulancias que trasladaron a los heridos a hospitales de la región.

De acuerdo con el testimonio conocido por Blu Radio, aunque hubo personas con lesiones en brazos y otras partes del cuerpo, no se evidenciaban heridos con afectaciones de extrema gravedad en el lugar. Sin embargo, las autoridades trasladaron a los lesionados a centros médicos para su valoración y atención.

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