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Destrozados, así quedaron los vehículos involucrados en fatal accidente en vía Zipaquirá – Ubaté

El siniestro, que tuvo lugar en el sector del peaje de Casablanca, dejó casi 20 heridos y 2 personas fallecidas.

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