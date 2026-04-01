Destrozados, así quedaron los vehículos involucrados en fatal accidente en vía Zipaquirá – Ubaté

Un grave accidente de tránsito dejó escenas de destrucción en la vía que conecta Zipaquirá con Ubaté, donde varios vehículos quedaron completamente destruidos tras un choque múltiple ocurrido a primera hora de este miércoles 1 de abril.

El siniestro tuvo lugar en el sector del peaje de Casablanca, en jurisdicción del municipio de Cogua, donde las autoridades reportaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos.



¿Cuántos vehículos resultaron afectados y cómo quedaron?

El balance preliminar entregado por las autoridades señala que ocho vehículos estuvieron involucrados en el accidente:



Un tractocamión

Seis vehículos particulares

Una motocicleta

Las imágenes del lugar evidenciaron que varios de los automotores quedaron completamente destruidos por el impacto y las llamas, con carrocerías calcinadas y estructuras deformadas.

Además, las autoridades confirmaron que uno de los cuerpos fue hallado incinerado dentro de un vehículo, mientras que otra víctima se encontraba sobre la vía y correspondería al conductor de la motocicleta.



¿Cómo ocurrió el accidente en la vía Zipaquirá – Ubaté?

Según información de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, el hecho se originó cuando un tractocamión presentó, al parecer, una falla mecánica en su sistema de frenos.



De acuerdo con el reporte oficial, el conductor habría perdido el control del vehículo de carga pesada, impactando contra varios automotores que se encontraban detenidos en fila para pagar el peaje.

El choque desencadenó una explosión seguida de un incendio que se propagó rápidamente entre los vehículos involucrados, lo que agravó la emergencia.

La emergencia activó un amplio despliegue de equipos de respuesta. Según información oficial, los heridos fueron atendidos en el sitio y posteriormente trasladados a centros asistenciales en la región.

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En total, se dispusieron 11 ambulancias para la atención de las víctimas, bajo la coordinación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca.

En el lugar también hicieron presencia unidades de la Policía, personal de la concesión vial y organismos de socorro.



¿Qué dijeron las autoridades sobre las causas del siniestro?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que se iniciaron investigaciones para establecer las causas exactas del accidente y confirmar las circunstancias que rodearon el hecho.

Por su parte, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, señaló que la reducción de la vía a dos carriles en el sector del peaje podría haber influido en la magnitud del choque, en medio del alto flujo vehicular por la temporada de Semana Santa.

Fatal accidente en vía Zipaquirá – Ubaté Foto: suministradas

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Desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca se informó que el incendio fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, con apoyo de equipos de Zipaquirá.

Las labores se centraron en controlar las llamas, asegurar la zona y facilitar la atención de los afectados.

El accidente obligó al cierre total de la vía en el kilómetro 40, mientras avanzaban los trabajos de remoción de los vehículos y la verificación de las condiciones de seguridad en el corredor.